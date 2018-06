Z dziejów debilizmu w Polsce. Dzięki Mundialowi i Kongresowi Kobiet czerwcowy weekend przejdzie do historii [VIDEO]

Mijający weekend dostarczył historykom, którzy będą w przyszłości opisywać dzieje głupoty w Polsce, bardzo dużo materiału badawczego. Po pierwsze rozpoczął się Mundial w Rosji. Po drugie w Łodzi odbył się Kongres Kobiet.

Mistrzostwa Świata już od początku dostarczają nam niezapomnianych wrażeń. Dbają o to zwłaszcza zwolennicy opozycji, KOD-u, czy czegoś tam.

W ramach walki z faszystowskim reżimem postanowili oni w trakcie transmisji meczów zasłaniać sobie czymś tam opozycyjnym kawał ekranu telewizora. Chodzi generalnie o to, by nie było widać loga TVP, która jak wiadomo jest według nich narzędziem goebbelsowskiej propagandy na usługach okrutnej dyktatury.

Niektórzy kleją sobie na ekranie Rzeplińskiego, czy Lisa, inni nabazgrane logo TVN i co tam jeszcze mają pod ręką, co może symbolizować ich niezłomna opozycyjną postawę. Potem chwalą się tym i publikują zdjęcia ze swej akcji w mediach społecznościowych. Niewykluczone, że mają jakiś tam konkurs na to kto najbardziej sobie zasłoni obraz i kto najmniej z meczów zobaczy.

Jak słusznie zauważył na Twitterze jeden z obywatel, oprócz stref kibica, są też strefy dla idiotów. Taką obstalował właśnie TVN24, który usty dziewczęcia obwieścił na czym polega hat trick Ronaldo.

Idioci też mają swoją "strefę idioty".

W TVN-nie.

Nie wierzę że to usłyszałem 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/1nGKAogkd9 — Wojtek (@WojtekOpole) June 16, 2018

A teraz przypomnijmy sobie, że ten cały TVN opowiada nie tylko o hattrickowych zagraniach Ronaldo, ale też o gospodarce, Unii, polityce, prawie etc.

O futbolu, a właściwie o polskim kibicowaniu wypowiedziała się też w stacji Krystyna Janda, niegdyś wielka aktorka, dziś działaczka na rzecz protestu przeciwko temu i owemu. Na szczęście obawy Jandy chyba się nie ziszczą. Polska nie zostanie mistrzem świata

Janda: Ja mówię o polskich kibicach, którzy przy byle sukcesie dostają irracjonalnego obłędu i manię wielkości, ja tego nie mogę słuchać. Zwycięstwo jest dla mądrych, gdybyśmy zwyciężyli, to nie dałoby się wytrzymać już dalej w tej euforii zwycięstwa. pic.twitter.com/D5XDHIo5TX — Waldemar Kowal (@waldemar_kowal) June 17, 2018

Jak zwykle nie zawiodły nas panie, które pojawiły się na swym zlocie, zwanym Kongresem Kobiet. Kilka z nich startowało w konkursie na najdurniejszą, ale naszym zdaniem zdecydowanie wygrała pisarka Manuela Gretkowska.

Udało jej się bowiem osiągnąć stan obłędu zachowując jednocześnie pełnię władz nad ciałem. Normalnie przy takim stanie umysłu, to człowiekiem też telepie, miota się on, bezładnie gestykuluje, robi dziwne miny etc.

Tymczasem Gretkowska wygłasza wybitne kretynizmy i robi to stojąc spokojnie, bez egzaltacji i np tupania, czy rzucania się na podłogę, a więc zachowując wszelkie pozory zdrowia psychicznego.

#KongresKobiet

Manuela Gretkowska:

– Kościół się zmienia, nie pali kobiet na stosach, bo jest ekologia i dwutlenek węgla zanieczyszczałby atmosferę. A poza tym wydobywałaby się z nas siarka i wszelka obrzydliwość, która jest w kobietach. #BezKomentarza pic.twitter.com/cQDGGw0Ywe — PikuśPOL 🇵🇱 💯‏ (@pikus_pol) June 16, 2018

Skandaliczne słowa feministki Manueli Gretkowskiej podczas imprezy przepełnionej miłością do drugiej płci

"Polska to zapijaczony facet w depresji"

Hejt pogarda szowinizm pic.twitter.com/6uHA7M1KU9 — Prawa strona 🇵🇱 (@PrawyPopulista) June 17, 2018

Tutaj zaś zbiorowe wykonanie hymnu tego zlotu.