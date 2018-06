Donald wbija szpilę Angeli. Trump ostro o Europie i migracji

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wbija szpilę Angeli Merkel. Skrytykował on jej i Unii Europejskiej podejście do spraw migracji. Jak wiadomo, zupełnie inaczej traktuje te sprawy Trump.

Trump napisał na Twitterze, że to co dzieje się obecnie w Niemczech jest „zbrodnią”. Niemcy obracają się przeciwko swoim przywódcom, a sprawa migracji kołysze już i tak słabą koalicją – pisze Trump.

Zdaniem Prezydenta USA władcy Europy popełnili błąd pozwalając osiedlić się na starym kontynencie milionom osób z obcej kultury. Trump dodał, że nie chce, by z jego krajem stało się to samo, co z Europą.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018