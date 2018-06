Bijatyka na Mundialu! Argentyńczycy pobili Chorwatów podczas meczu [VIDEO]

Ale awantura! Pięciu kibiców z Argentyny zaatakowało trzech Chorwatów na stadionie w trakcie meczu ich reprezentacji w Niżnym Nowogrodzie. W ruch poszły pięści i nogi.

Jak widać po nagraniu poniżej kibice Argentyny po kompromitującej porażce z Chorwacją 0:3 nie mogą utrzymać nerw na wodzy. Światowe media obiegł film, który został nagrany na stadionie w Niżnym Nowogrodzie.

W tunelu pięciu argentyńskich chuliganów zaatakowało trzech Chorwatów. Napastnicy bili mężczyzn pięściami i kopali po twarzach.

Na bójkę szybko zareagowali inni fani z Argentyny, którzy próbowali zaprowadzić spokój, co ostatecznie się udało. Rosjanie szybko zidentyfikowali napastników, po czym wydalili całą piątkę z Rosji.

Poniżej nagranie.

