Janusz Korwin-Mikke: Być może będę następny

Nadciągają chmury…

…a z nich czasem uderza grom. Nie można powiedzieć, że niezapowiedziany…

Dwa miesiące temu, po dwóch latach przetrzymywania w areszcie wydobywczym (w ogóle bez aktu oskarżenia!!) p.Mateusza Piskorskiego, szefa nieistniejącej formalnie prosowieckiej (sic!) partii Zmiana, udałem się do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który powinien był przecież w takiej sprawie interweniować.

Tam przyjęło mnie dwóch Panów wyglądających jak urzędnicy z lat siedemdziesiątych (a przecież to ja jestem z tych, a nawet wcześniejszych lat!); nic nie obiecali – ale za to tow. Piskorskiemu wreszcie przedstawiono akt oskarżenia.

W tej sprawie napisałem do p.Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w jednej osobie LIST OTWARTY:

Wasza Ekscelencjo!

Od wielu już lat działa w Polsce p.Mateusz Piskorski, podający się za prezesa partii Zmiana. Miałaby to być partia prosowiecka, z Czerwonym Sztandarem, z programem jawnie komunistycznym, domagająca się odtworzenia Związku Sowieckiego – najchętniej ze wskrzeszonym Józefem Wissarionowiczem Djougashvilim na czele. Partia ta wszelako nie została zarejestrowana, ponieważ p.Piskorskiemu nie udało się znaleźć tysiąca chętnych do poparcia powstania takiego tworu. Rozczarowany p.Piskorski z braku ZSRS przerzucił swe sympatie na Rosję i usilnie starał się wytworzyć wrażenie, że ma jakieś tajne konszachty z władzami Federacji Rosyjskiej.

Te trwające długie lata działania znajdowały się na kompletnym marginesie życia politycznego, nie budziły żadnego zainteresowania i nie sprawiały żadnych kłopotów nikomu. Dwa lata temu położyła im kres podległa Panu prokuratura – aresztując p.Piskorskiego i oskarżając Go o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej i bodaj jeszcze Chińskiej Republiki Ludowej.

Trzeba być kompletnym idiotą, by człowieka jawnie chwalącego się stosunkami z Moskwą uznawać za szpiega Kremla. Ponieważ sądzę, że Pańscy prokuratorzy idiotami nie są, jedynym wyjaśnieniem tych działań jest chęć rozpropagowania tej marginalnej partyjki i zrobienie z p.Piskorskiego męczennika (jak to np. zrobili Niemcy z przetrzymywanym w Magdeburgu Józefem Piłsudskim) – być może nawet w cichym porozumieniu z p.Piskorskim, który szuka rozgłosu za wszelką cenę. I to się udało.

Choć sprawą, wbrew swoim obowiązkom, nie zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich (przetrzymywanie człowieka przez ponad dwa lata bez procesu, a nawet aktu oskarżenia!!) ani (wbrew swemu powołaniu!) polska gałąź Amnesty International – zajęła się tym ONZ i niechybnie z tego powodu sprawa zyska rozgłos i krajowy i międzynarodowy. Nienawidzące Polski lewicowe koła na Zachodzie tylko czekają na taką gratkę. P. Piskorski musiałby wydać miliony złotych, by uzyskać dla swej partii tak wielki rozgłos, jaki zapewniły Mu działania prokuratury.

Nie wiem, czy jest to partyzantka jakiegoś Pańskiego prokuratora, sympatyka komunizmu – czy też jest to czynione w porozumieniu z PiS-em, który od ponad roku zdecydowanie skręca w lewo i buduje w Polsce Nową, Lepszą wersję Ustroju Powszechnej Szczęśliwości; w każdym razie odbywa się to z korzyścią dla sprawy komunizmu, którego nienawidzę – a ze szkodą dla kraju, w którym żyję. Dlatego domagam się, by Pan położył kres dalszemu propagowaniu idei komunistycznych, polecił zamknąć tę (humorystyczną w gruncie rzeczy) sprawę, wypłacając p.Piskorskiemu stosowne odszkodowanie – i pozwolił, by narastający rozgłos jak najszybciej ucichł.

Z poważaniem

Janusz Korwin-Mikke

Otwock, 20 VI 2018

