Wielki fan polskiej drużyny Russell Crowe dosadnie skomentował mecz Polska – Kolumbia

Gwiazdor Hollywood, najbardziej znany z fenomenalnej roli w filmie „Gladiator”, znany jest z tego, że pała wielką sympatia do polskiej reprezentacji. Po fatalnym występie Biało-Czerwonych na Mundialu w Rosji, Russel Crowenie nie zawahał się skomentować na Twitterze postawy Lewandowskiego i reszty. „Jestem zawiedziony”.

Russell Crowe jeszcze przed Mistrzostwami Świata zapowiadał, że będzie szczególnie przyglądał się kilku zespołom, wymieniając wśród nich również podopiecznych Adama Nawałki. Słynny aktor rzeczywiście oglądał mecze Polaków, o czym świadczą jego żywiołowe komentarze na Twitterze.

Podczas meczu z Kolumbią Crowe dopingował Polaków i trzymał kciuki za sukces. Po fatalnej klęsce nie krył również rozczarowania.

„Jestem zawiedziony Polską. To był rozczarowujący turniej. Nie chcę odbierać niczego Kolumbii, grali świetnie” – napisał Crowe.

Poniżej tweety popularnego aktora.

Colombia looking very strong. Inspiration required. Do Boju Polska !!

Wow, Colombia , too good. Long way to go, c’mon Poland.

Disappointed for Poland . It’s been an underwhelming tournament.

Can’t take anything away from Colombia though, they looked great

— Russell Crowe (@russellcrowe) June 24, 2018