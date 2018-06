Były satanista opowiada o mocy modlitwy do Chrystusa! Wcześniej znajomi nazywali go „synem Lucyfera”

Były satanista potwierdził moc chrześcijańskich modlitw, po tym jak opowiedział, że nie mógł zrealizować swoich złych planów. Podczas jednej ze sowich piekielnych misji napotkał grupę orędowników.

John Ramirez opowiadał, że wychował się w rodzinie, która wpadła w okultyzm. Niektórzy przyjaciele nazywali go „synem Lucyfera”, ponieważ uczestniczył w satanistycznych rytuałach, w których składano ofiary ze zwierząt.

Po tym jak został arcykapłanem w sekcie zwanej „Palo Mayombe”, Ramirez poznał wkrótce dziewczynę, która zaprosiła go do kościoła i przedstawiła go swoim chrześcijańskim rodzicom.

Ramirez zaczął uczęszczać do kościoła rodzinnego i ostatecznie zwrócił się do Chrystusa podczas nabożeństwa. Jednak wkrótce po wyrzeczeniu się zła znalazł się obliczu licznych duchowych ataków.

Mimo to Ramirez trzymał się swojej wiary i głosił Ewangelię z innym. W swojej książce „Uzbrojony i niebezpieczny: ostateczny plan bitwy na celowanie i pokonanie wroga” Ramirez dzieli się radami na temat tego, jak chrześcijanie mogą walczyć ze złem przez moc Ducha Świętego.

Napisał tę książkę, aby chrześcijanie mogli dowiedzieć się, w jaki sposób mogą stosować strategie „obrony” i „ofensywy” w walce duchowej.

Wyjaśnił, że satanizm jest silniejszy, gdy używa się go przeciwko chrześcijanom, którzy się nie modlą. Przypomniał sobie czas, kiedy napotkał grupę wierzących, którzy modlili się przeciwko niemu, gdy wykonywał zlecenie przed nawróceniem.

„Kiedy przyszedłem do sąsiedztwa, oni byli tam i razem trzymając się za ręce. Czy wiem, że fizycznie trzymali się za ręce? Nie wiem, ale w sferze duchowej byli zjednoczeni. I byli w stanie wypędzić mnie z sąsiedztwa „- dodał.

Ramirez powiedział, że przerwał swoją misję z powodu mocy modlitw chrześcijan. Zachęca teraz wyznawców Chrystusa, aby rozszerzyli zakres swoich modlitw mając na myśli szkoły, sąsiedztwo i cały naród.

Pastor powiedział, że nie zamieniłby tego, co zyskał w Chrystusie, na cokolwiek w tym życiu.

Źródło: christiantoday.com