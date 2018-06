Dokonało się. Jej Wysokość Elżbieta II, Królowa Wielkiej Brytanii, podpisała Akt o Opuszczeniu Unii Europejskiej

Elżbieta II Z Bożej łaski, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz innych Jej Posiadłości i Terytoriów królowa, Głowa Wspólnoty, Obrończyni Wiary podpisała Akt o Wyjściu (Withdrawal Bill) z Unii Europejskiej. Tym samym praktycznie zakończony został proces legislacyjny mający doprowadzić do opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię. Akt potwierdza też ostateczną datę – 29 marca 2019.

To była czysta formalność, ale podpisanie Aktu przez monarchinię ma wymiar symboliczny i praktycznie zamyka drogę dla wszelkich prób podważenia wyników referendum i storpedowania decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii.

Po blisko dwóch latach prób zablokowania Brexitu, po niekończących się sporach w Parlamencie, a zwłaszcza w Izbie Lordów, wyjście z Unii zostało ostatecznie zatwierdzone. Podpisany Akt pozwala też na uchylenia Aktu O Wspólnocie Europejskiej z 1972 roku, który potwierdzał i określał obecność Królestwa w Unii. Oznaczał tez wyższość prawa europejskiego na prawem Wspólnoty Brytyjskiej.

– To symboliczna chwila dla naszego kraju i znaczący krok, by wypełnić wolę ludy brytyjskiego – powiedziała premier Theresa May. Szefowa rządu podziękowała też członkom swego gabinetu, którzy pracują nad tworzeniem prawa pozwalającego funkcjonować poza strukturami Unii.

Kolejne ustawy oczekujące na zmiany to Ustawa Celna, Ustawa Imigracyjna, Ustawa o Rybołówstwie i Ustawa Rolna, których korekta, bądź uchylenie ma wymiar praktyczny. Wielka Brytania musi w miejsce prawa unijnego napisać na nowo, lub przywrócić własne przepisy.

