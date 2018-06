Skandal w Sejmie! Winnicki blokował mównicę. Posłom zakazano dyskusji. W ekspresowym tempie zmieniono ustawę o IPN

To co się działo w środę w Sejmie to skandal! Marszałek Kuchciński w ekspresowym tempie przeprowadził zmianę ustawy o IPN, której domagał się Izrael i środowiska żydowskie. Posłom nie pozwolono na dyskusję nad zmianami, co jest niespotykane. W dwie godziny przeprowadzono sejmową fazę procesu legislacyjnego, co w normalnym trybie trwa nawet kilka tygodni.

W środę Sejm przyjął zmiany w noweli ustawy o IPN, zakładające odejście od przepisów karnych. Zmiany uchylają art. 55a, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Jeszcze w środę nowelą ma się zająć Senat.

Tylko jeden z posłów PiS obecnych na sali wstrzymał się od głosu – był to Jan Szyszko. Z reszty posłów Jarosław Kaczyński zrobił pacynki do głosowania, a sam w Sejmie się nie pojawił chociaż był rano obecny na spotkaniu klubu parlamentarnego PiS.

Nowelizacja zakłada uchylenie w całości m.in. art. 55a uchwalonej w styczniu przez Sejm noweli o IPN; przepis ten stanowi, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Zmiany uchylają także art. 55b ustawy o IPN, który głosi, że przepisy karne mają się stosować do obywatela polskiego oraz cudzoziemca – „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu”.

Ekspresowy tryb w jakim przepchnięto nowelizację urąga wszelkim zasadom parlamentaryzmu. Próbował przeciwstawić się temu poseł niezrzeszony Robert Winnicki, ale marszałek Kuciński nie zważał na jego argumenty.

Zająłem mównicę chcąc zablokować skandaliczne procedowanie ustawy o IPN. Marszałek Kuchciński przeprowadził ją mimo tego, po raz kolejny łamiąc zasady parlamentaryzmu. To jest niesamowity skandal. PiS oszukał Polaków! — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) June 27, 2018

PiS przegłosował poprawki do ustawy o IPN których większość posłów nie widziała z pominięciem możliwości zadawania pytań i jakiejkolwiek normalnej dyskusji… https://t.co/esBSRJ4SH5 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 27, 2018

Prezes #RuchNarodowy poseł @RobertWinnicki zablokował dziś mówienicę w Sejmie w proteście przeciwko wycofaniu się przez rząd z przepisów karnych ustawy o IPN i głosowaniu zmian bez żadnej normalnej debaty‼️#PaństwoPolin #NaKolanach #UstawaIPN pic.twitter.com/N11HiZvJFj — Ruch Narodowy (@RuchNarodowy) 27 czerwca 2018

Jak widać Sejm pod dyktando Izraela i środowisk żydowskich potrafi pracować szybko i sprawnie. Szkoda, że tak się nie dzieje kiedy trzeba pracować dla dobra Polski. Równie szybko można by np. zlikwidować ZUS czy uprościć i obniżyć podatki, żeby Polakom w Polsce żyło się łatwiej, lepiej i bogato. Ale nic z tego – my jesteśmy narodem gorszej kategorii w naszym własnym kraju.