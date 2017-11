W kinach „Thor: Ragnarok”. Doskonałe kino rozrywkowe. Akcja, humor, spektakularne walki i politycznie niepoprawni bohaterowie [VIDEO]

Mitologia nordycka jest niewątpliwą częścią naszej kultury popularnej. Zapewne wielu pamięta ze swojego dzieciństwa komiksy o „Thorgalu”. Odmiennie od słowiańskiej mitologii, której możemy się domyślać tylko na podstawie etnograficznych rekonstrukcji, mitologia nordycka przetrwała do naszych czasów w zapisach, dzięki czemu dziś inspiruje popkulturę, w tym komiksy i filmy o Thorze.

„Thor: Ragnarok” to doskonałe kino rozrywkowe, oparte na bardzo czytelnym dla widza scenariuszu, olśniewające wizją plastyczną, pełne akcji, humoru i spektakularnych scen walki.

Film oparty jest na motywach znanych z serii komiksów czerpiących z nordyckiej mitologii.

Co ważne obraz nie zawiera żadnej szemranej lewicowej ani genderowej propagandy, a wręcz można w nim doszukać się elementów politycznie niepoprawnych: główny bohater, Thor gromowładny, jest białym nordyckim blondynem (co podpada pod supremację rasową białych), a jego oponentką jest jego własna siostra psychopatyczna bogini śmierci Hela (co podpada pod antyfeminizm). Dodatkowo film jest wbrew pacyfizmowi gloryfikacją walki dobra ze złem.

Ukazanie nordyckich bogów jako kosmitów o super mocach (w stylu Supermena), a siedziby bogów Asgardu jako specyficznej planety w kosmosie, zapewne uraża uczucia religijne nordyckich neopogan.

Ale w naszym katolickim kraju takie potraktowanie pogańskich religii pozwala na spokojną wizytę w kinie razem z dziećmi, bez obawy, że potomek porzuci wiarę ojców.

Kolejną porcję przygód Thora rozpoczyna śmierć jego posuniętego w latach ojca Odyna.

Śmierć władcy nordyckich bogów uwalnia, nieznaną Thorowi, pierworodną córkę Odyna psychopatyczną boginie śmierci Hele, która przybywa by utopić wszechświat we krwi. Jej nadejście zapowiada Ragnarok, czyli koniec świata nordyckich bogów.

Thor podejmuje walkę z demoniczną siostrą. Pełna efektów specjalnych, walk i humoru akcja filmu nie zwalnia na minutę.

Obok Thora na ekranie pojawia się Doktor Strange, przewrotny brat Thora Locki, Hulk, śliczna zagubiona Walkiria z problemami.

Akcja rozgrywa się na planecie będącej śmietniskiem wszechświata, Asgardzie, i Ziemi. Film można obejrzeć w kinach w całej Polsce w tym i w warszawskim kinie Kinoteka, mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki.

Jan Bodakowski



