Najwyższy Czas! Numer 18-19/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

ROSJANIE – NAJWIĘKSZY NARÓD FIŃSKI: W celu realizacji swych imperialnych ambicji Rosja bardzo często posługuje się swoistą odmianą ideologii panslawistycznej. Głosi ona, że Rosja jako największe i najpotężniejsze państwo słowiańskie jest naturalnym liderem wszystkich narodów słowiańskich, a jej rosyjsko-prawosławna kultura zachowała słowiański charakter w najczystszej postaci i powinna stać się wzorcem dla innych narodów słowiańskich. Wiedza historyczna i archeologiczna w połączeniu z najnowszymi badaniami genetycznymi obalają jednak ten mit.

NA WSCHODZIE BEZ ZMIAN: Dla osób nie interesujących się na co dzień polityką zagraniczną informacje mediów o zaostrzającym się koreańskim kryzysie mogą brzmieć jak preludium do wojny. Tymczasem to, co robią Amerykanie, jest jak na razie kolejną próbą pokazania nieprzewidywalnemu władcy Korei Północnej jego miejsca w szeregu.

MADZIAROWIE OBROŃCAMI EUROPY: W 863 roku wielkomorawski książę Rościsław został otoczony przez Franków i Bułgarów. Bizancjum, nie chcąc tracić Wielkich Moraw – swojego sojusznika – wysłało do Chazarów Cyryla i Metodego w celu wezwania odsieczy. Chazarowie zgodzili się, by na pomoc Słowianom pospieszyli Madziarowie. W ten sposób w 863 roku Węgrzy po raz pierwszy pojawili się w Europie Środkowej.

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Rosjanie – największy naród fiński – Mariusz Kowalski

● Sejm to kocioł rozmaitych wpływów – z posłem Stanisławem Tyszką, wicemarszałkiem Sejmu reprezentującym Klub Poselski Kukiz’15, rozmawia Rafał Pazio

● Rząd nie chce wyższych pensji – Marek Łangalis

● Kuźnia kadr dla rewolucji socjalistycznej – Stanisław Michalkiewicz

● Torturowanie danych – Jan Piński

● Zakazana gotówka – Leszek Szymowski

● Bardzo ważne sprawy rangi państwowej – Krzysztof M. Mazur

● Przepisy są dla patologii – Tomasz Cukiernik

● Życie po dealu – Marian Miszalski

ŚWIAT

● Francja: Wyborczy kontredans – Bogdan Dobosz

● Białoruś: System się zmieni, ale „Baćka” zostanie – Antoni Mak

● Niemcy: Armia w lewo zwrot! – Tomasz Mysłek

● Turcja: Wielkie dni Erdoğana – Marek A. Koprowski

● USA: Niebezpieczne związki z Rosją – Natalia Dueholm

● Korea Północna: Na Wschodzie bez zmian – Wojciech Tomaszewski

● Uderzyć z pełną siłą – Redakcja wolnosc24.pl

● W Korei gorąco – Redakcja wolnosc24.pl

● Wenezuela tonie – Redakcja wolnosc24.pl

PUBLICYSTYKA

● Życie na kredyt – Natalia Dueholm

● Madziarowie obrońcami Europy – Jakub Juszyński

● Geopolityczna samotność Polski – część 2 – Wojciech Tomaszewski

● Amerykańska klęska Waszczykowskiego – Tomasz Sommer, Adam Wojtasiewicz

● „Żółta Rosja” – Marek A. Koprowski

● Europa walcząca (inaczej) – Jakub Wozinski

● Nowy sułtanat? – Janusz Korwin-Mikke

● Wydarzenia gospodarcze – INDEPENDENT TRADER