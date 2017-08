Najwyższy Czas! Numer podwójny 36-37/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (36-37/2017) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

KTO BĘDZIE NOWYM PREMIEREM?: Ważni politycy PiS nie mają wątpliwości: na jesieni dokona się zmiana w rządzie. Zostanie zmieniony premier i główni ministrowie. Otwarcie nowego rządu PiS i exposé nowego premiera spodziewane jest 11 listopada, w 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ciągle nie wiadomo, kto zostanie nowym premierem i jaki będzie ostatecznie skład Rady Ministrów. A po odnowie rządu nastąpi „przyspieszenie” Więcej na stronie XII.

NAZISTOWSKIE KORZENIE ENERGII ODNAWIALNEJ: Ideologia walki z CO2 pod pretekstem argumentu, że wskutek działalności człowieka ociepla się klimat, ma w sensie logicznym wiele wspólnego z niemieckim narodowo-socjalistycznym myśleniem dowodzącym, że ludzi jest za dużo, więc pewne gorsze rasy ludzkie trzeba wytępić. Brudną energię ma zastąpić czysta energia z wiatraków, tak jak brudne rasy w myśli nazistowskiej miały zostać zastąpione przez czyste rasy, czysty typ aryjski. Ta analogia nie jest przypadkowa, bo okazuje się, że ideologia energii odnawialnej to dzieło nazistowskich działaczy i naukowców. Czytaj na stronie VII.

KRAJ

● Nazistowskie korzenie energii odnawialnej – Tomasz Sommer

● Luter obnażony – z GRZEGORZEM BRAUNEM rozmawia Rafał Pazio

● Jesienne rewolucje – Jan Piński

● Partii prezydenckiej nie będzie – z wicemarszałkiem Sejmu STANISŁAWEM TYSZKĄ rozmawia Rafał Pazio

● Sen o korycie – Jan Piński

● Gawędy przed referendum konstytucyjnym – Stanisław Michalkiewicz

● Infantylne porady fiskusa – Leszek Szymowski

● Jak rytlanie poradzili sobie bez państwa – Jakub Wozinski

ŚWIAT

● Wielka Brytania: Twardy „Brexit” wyjdzie na dobre – Tomasz Cukiernik

● Rosja: Wysłannik papieża w Moskwie – Marek A. Koprowski

● Francja: Zamachowcy wariują – Bogdan Dobosz

● Białoruś: Co z tą polskością? – Antoni Mak

● USA: Antifa, czyli komuna w Ameryce – Natalia Dueholm

● USA: Dachy z blachy – wolnosc24.pl

● Niemcy: Dalszy dryf w lewo? – Tomasz Mysłek

PUBLICYSTYKA

● Oświadczenie w sprawie „Oświadczenia środowiska Ruchu Młodej Polski”

● Elon Musk – biznesmen z kosmosu państwa – Natalia Dueholm

● Czy czeka nas wojna z Koreą Północną – Independent Trader

● Więzienna hucpa – Leszek Szymowski

● Żydzi „źli” tak źli jak Żydzi „dobrzy” – Marian Miszalski

● Podatek bankowy zapłacili klienci – Marek Łangalis

● Fundusze norweskie idą na lewactwo – Tomasz Cukiernik