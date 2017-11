Arabki, Murzyni i Niemcy demolują sklepy! Media szydzą z Polaków, więc pokazujemy jak postępowa i nie tylko, część ludzkości zachowuje się w „Czarny Piątek”

Czarny piątek to dzień w którym sklepy na całym świecie dokonują wielkich wyprzedaży. Ludzie wpadają w amok i w wielu miejscach dochodzi niemal do walk.

Czarny piątek to dzień szczególnych promocji i zakupowego szaleństwa, wypadający po Święcie Dziękczynienia. To pomysł amerykański, który zyskuje coraz większą popularność w Polsce.

Do akcji włączyły się m.in. Biedronka, Lidl, Tesco i Carrefour.

Polskie media nieraz szydzą z Polaków, którym udziela się szaleństwo – szturmują sklepy, tratują się nawzajem i walczą o najlepszą okazję.

To ma być dowód na prostactwo i brak obycia cechujący naszą nację.

Zobacz też: Prawie wszystko podrożało. Za niektóre produkty zapłacimy dramatycznie więcej. Zdradzamy, co jest tego przyczyną

Dla jasno oświeconych i postępując postępowych mamy jednak smutną wiadomość. Polacy pod tym względem nie odbiegają na niekorzyść wobec innych społeczeństw.

W porównaniu z innymi są nawet w swym szaleństwie bardziej umiarkowani.

Jak to wygląda w krajach, które zamieszkują kulturalni, dobrze wykształceni i spokojni obywatele możemy przekonać się sami. ostatni filmik pokazuje szturm Niemców na sklep. w którym rzucono nową konsolę do gier komputerowych

👻😂💦 Good day folks! Someone told me that today we have a progressive #BlackFriday. Well, then. pic.twitter.com/aMqTj6U8IC

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 24 listopada 2017