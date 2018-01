Czarnoskórzy zdewastowali sklep H&M! Nie spodobała im się reklama [VIDEO]

Marka odzieżowa H&M zaliczyła poważną PR-ową wpadkę. Szwedzka firma została oskarżona przez wielu o rasizm po tym, jak opublikowała reklamę przedstawiającą małego czarnoskórego chłopca, który miał na sobie bluzę z napisem „Najfajniejszej małpa w dżungli”. Na szwedzką firmę spłynęła ostra krytyka, w RPA doszło nawet do zamieszek.

W jednym ze sklepów sieci w Republice Południowej Afryki doszło do dewastacji przez czarnoskórych napastników.

Osoby postronne i klienci wybiegli ze sklepu, gdy protestujący zaatakowali.

W filmach umieszczanych w mediach społecznościowych widać, że niektórzy z nich wyciągają półki i zrywają ubrania, rzucają je na ziemię. Zagrożone napadami sklepy zostały zamknięte do odwołania.

🆘‼😯🐵 In a H&M department store this morning in #SouthAfrica, some black people are rioted because of the hoodie with the text: "#coolestmonkeyinthejungle". Um, when you act like that way…its the irony of fate. pic.twitter.com/yaZUSNXZBz

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) January 13, 2018