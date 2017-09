Ale kobieta! Zabiła 16 terrorystów, a potem wróciła do domu zająć się małym dzieckiem [VIDEO]

Sanjukta Parashar z Indii to niezwykła kobieta. Ma tytuł doktora i jest pierwszą kobietą-oficerem jednostki antyterrorystycznej IPS w indyjskim stanie Assam. A przy tym jest matką 4-letniego dziecka.

Chociaż tytuł doktora Sanjukta Parashar otrzymała za pracę z dziedziny polityki naukowej, doskonale sprawdziła się w walce z terrorystami i przestępcami. W czasie piętnastomiesięcznej służby zabiła 16 terrorystów i brała udział w zatrzymaniu 64. Indyjskie media nazwały ją z tego powodu Żelazną Damą Assam.

Po ukończeniu nauki wstąpiła do wojska, gdzie jako asystent komendanta trafiła do Makum w Assamie. Brała udział w akcjach antyterrorystycznych, zawsze z nieodłącznym karabinem AK-47. Niebywała skuteczność w działaniu zapewniła jej szybki awans.

Na co dzień Sanjukta jest matką 4-letniego obecnie dziecka, któremu stara się teraz poświęcić jak najwięcej czasu. Jak godzi to z rolą najskuteczniejszej na świecie antyterrorystki to już jej „słodka tajemnica”.

źródło: yourstory.com

Czytaj też: Zaczyna się zima stulecia? 19 września, w Polsce już zaczyna padać śnieg, a ma być jeszcze gorzej [FOTO]

Zobacz też: Uwaga! Prognozy na zimę są bardzo złe. Meteorolodzy ostrzegają: nadchodzi zima stulecia, długa i sroga. To może być pierwszy zwiastun nowej „małej epoki lodowcowej”

Warto przeczytać: W końcu dobra zmiana. Projekt „mój dom, moja twierdza” przyjęty przez rząd. Zobacz, co się zmieni

Czytaj też: Tego nikt się nie spodziewał. Trump chwali Polskę na forum ONZ. Rząd pieje z zachwytu, a opozycja jest bezradna