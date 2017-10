Sensacyjne śledztwo FBI: amerykańscy lewacy knują z terrorystami z ISIS i Al Kaidy. „Działania wymierzone w Trumpa”

Przedstawiciele amerykańskiej Antify wielokrotnie spotykali się z islamistami z ISIS i Al Kaidy. Ekstremiści planują wspólne działania wymierzone w Trumpa i jego administrację.

FBI prowadzi śledztwo w sprawie kontaktów i współpracy amerykańskich lewaków z przedstawicielami terrorystycznych muzułmańskich organizacji ISIS i Al Kaidy. Sprawę ujawnił Edward Klein, były redaktor naczelny New York Times magazine.

Do spotkań miało dojść m. in. w trakcie szczytu G20, który odbył się w lipcu w niemieckim Hamburgu.

FBI odkryło spotkania lewaków z islamistycznymi terrorystami, gdy agenci Biura infiltrujący skrajne lewackie bojówki pojechali do Niemiec za członkami Antify, którzy chcieli wziąć udział w zamieszkach w Hamburgu.

Zobacz też: Świat na krawędzi wojny. Szef NATO alarmuje: „Unia Europejska jest w niebezpieczeństwie. Rakiety Kima mogą tu sięgnąć”

Amerykańscy anarchiści brali udział w krwawych rozruchach podczas, których rannych zostało ponad 500 niemieckich policjantów. To nie był jednak jedyny cel ich wyjazdu. Jak się okazuje, doszło też do spotkań z co najmniej trzema wysoko postawionymi przedstawicielami Al Kaidy i ISIS.

Klein ujawnił fragmenty raportu FBI dotyczącego coraz silniejszych powiązań pomiędzy grupami islamskich i lewackich ekstremistów.

„Agenci zajmujący się ochroną szczytu G20 pozyskali informacje od miejscowych służb wywiadowczych, iż do Hamburga przyjechała duża grupa bojówkarzy z amerykańskich skrajnych anarchistycznych organizacji” – podaje w raporcie FBI. „Brali oni udział w krwawych zamieszkach wywołanych w mieście.”

„Są także dowody na spotkania tych osobników z przedstawicielami ISIS. Istnieje pilna potrzeba poddania ich pełnej obserwacji” – pisze w raporcie Biuro.

Czytaj dalej ->