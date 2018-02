Jest nagranie z ataku Mackiewicza i Revol na Nanga Parbat [VIDEO]

Do sieci trafiło nowe nagranie, autorstwa Elizabeth Revol, na którym widać wspinających się na szczyt Nanga Parbat himalaistów.

Według relacji Elizabeth Revol, wspólnie z Tomaszem Mackiewiczem zdobyła ona szczyt Nanga Parbat, jednak podczas zejścia pojawiły się problemy. Revol wysyłała wówczas wiadomości o potrzebie pomocy, lecz ta długo nie nadchodziła.

Ostatecznie Francuzka zostawiła Mackiewicza i sama zeszła niżej do obozu, gdzie czekała na ratowników (ostatecznie wyszła im naprzeciw). Revol udało się uratować dzięki niebywałej akcji zespołu, na którego czele szli Adam Bielecki i Denis Urubko.

Teraz francuska telewizja „Envoye Special” opublikowała nagranie Revol, które przedstawia fragmenty ataku himalaistów na ośmiotysięcznik.

W udzielonym, już we Francji, wywiadzie Revol mówiła, że ona jako pierwsza weszła na szczyt, a Mackiewicz poruszał się wolniej i szedł za nią.

