Cały świat śledzi dziś tweety prezydenta USA. Trump na wojnie propagandowej z islamistami. Opublikował szokujące nagrania [VIDEO]

Prezydent Donald Trump nie zrezygnuje z używania Twittera. Używa go do komunikowania się ponad mediami. Teraz wykorzystuje go w prawdziwej wojnie propagandowej z islamistami. Trump puścił dalej w sieć nagrania pokazujące barbarzyństwo islamskich ekstremistów. W mediach rozpęta się burza.

W sieci krąży wiele nagrań pokazujących kompletne zdziczenie islamistów. Ostatnio Jayda Fransen należąca do organizacji Britain First na swoim Twitterze opublikowała trzy filmiki.

Na jednym z nich widać islamskiego kleryka, który niszczy figurę Matki Boskiej. Na kolejnym oglądamy jak młody muzułmanin bije holenderskiego chłopca, który porusza się o kulach.

Na trzecim widzimy grupę islamistów zrzucających z dachu młodzieńca.

Wszystkie te trzy filmy retwittował teraz Donald Trump.

Nagrania te dotrą do co najmniej kilkudziesięciu milionów osób. Konto Donalda Trumpa obserwuje 44 miliony osób.

Jedynym światowym przywódcą, który może się z nim pod tym względem równać jest Narendra Modi premier Indii ze swymi 37 milionami obserwujących.

Zobacz też: Trump to król Twittera i wciąż swój chłop. „Ty głupku” – odpowiada aroganckiemu niewdzięcznikowi

Trump bez wątpienia swymi tweetami wywoła wielką dyskusję i wściekłość w amerykańskich mediach, które są wyjątkowo mu nieprzychylne.

Zarzucą mu rasizm, islamofobię, postępowanie niegodne prezydenta, niezrozumienie reguł polityki i dyplomacji i wszystko co najgorsze.

Znów zapewne odezwą się oburzeni amerykańscy politycy – Demokraci.

Trump świadomie wykorzystuje media społecznościowe do porozumiewania się z Amerykanami ponad głowami mediów. ma pewność, że jego słowa nie zostaną przekręcone, a co najwyżej kłamliwie zinterpretowane.

Wie też, iż praktycznie każdy wpis będzie komentowany. Tak stanie się i tym razem, a temperatura dyskusji, biorąc pod uwagę to co puścił Trump, będzie niezwykle gorąca.

Zobacz też: Chorwacki generał sądzony za ludobójstwo po usłyszeniu wyroku wypił truciznę. Wszytko zarejestrowały sądowe kamery [VIDEO]

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 listopada 2017

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 listopada 2017

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq — Jayda Fransen (@JaydaBF) 28 listopada 2017

Czytaj też: Samą miłością nie da się żyć! Petru zabiegał w Brukseli o stołek dla kochanki

Czytaj też: Rekordowy okup za żonę śląskiego biznesmena. „Nie darował porywaczom”. Przestępcy już w rękach policji