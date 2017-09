Chaos w połączeniach. Ryanair odwołał dziś 150 lotów. Setki Polaków utknęły na zagranicznych lotniskach

Tylko dziś linie lotnicze Ryanair odwołały aż 150 lotów. Ponad 20 tys. pasażerów tej linii utknęło na europejskich lotniskach, w tym Polacy. powodem jest m.in. strajk kontrolerów ruchu lotniczego we Francji

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair zmuszone były odwołać loty z Hiszpanii, Włoch, Francji, UK i innych krajów. Powodem jest strajk francuskich kontrolerów ruchu.

Tylko dzisiaj Ryanair odwołał ponad 150 lotów, w tym 110 z powodu strajku kontrolerów. Odwołany został m.in. lot między Wrocławiem a lotniskiem Palma de Mallorca. W poniedziałek odwołano m.in. lot z Modlina do Neapolu, a przedwczoraj połączenia między Modlinem a Faro.

Pasażerowie lotu z Faro przez kilka godzin nie otrzymali żadnej informacji na temat sytuacji. Ostatecznie Ryanair zorganizował im nocleg i zaoferował loty na drugi dzień, ale do… Irlandii. Dopiero następnego dnia mieli stamtąd wrócić do Polski.

Odwołane loty to przede wszystkim podróże z głównej bazy Ryanaira w Stansted w Wlk.Brytanii do

Barcelony, Bergerac, Blagnac, Bordeaux, Limoges, Madrytu, Marsylii, Palmy and Perpignan lub powrotne z tych miejscowości. Ryanair ostrzegł, że dalsze odwołania lotów są prawdopodobne.

Z tych samych powodów British Airways odwołało 16 lotów.

„Rząd Prezydenta Macrona zapowiedział znaczną zmianę francuskiego prawa pracy – ale wydaje się, że nic się nie zmieni patrząc na to, co dzieje się ze związkami zawodowymi ATC Ryanaira. Rok 2016 był rekordowym, jeśli chodzi o strajki ATC, a francuskie stowarzyszenia kontroli ruchu lotniczego ogłosiły w tym tygodniu kolejne akcje strajkowe. Żałujemy, że w związku z tym zostaliśmy zmuszeni do odwołania 110 lotów 12 września 2017 r.” – powiedział przedstawiciel Ryanaira Kenny Jacobs.

Przedstawiciele związków zawodowych oświadczyli, że reformy prezydenta Macrona są niebezpieczne dla pracowników i ich przedstawicieli.

Źródło: WP Turystyka, Indenpedent



