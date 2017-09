Chciał udowodnić, że jego kamizelki są kuloodporne. Strzelił do własnej żony [VIDEO]

Kolumbijski przedsiębiorca Miguel Caballero, projektant kuloodpornej linii odzieżowej, wykazał, że jego produkt jest bezpieczny. Strzelił do własnej żony i to nie był pierwszy raz, kiedy to zrobił.

Linia odzieży MC Armor firmy Caballero niedawno weszła na rynek amerykański. Projekt i jego żona, Carolina Ballesteros, nakręcili specjalny film promocyjny z tej okazji.

Caballero postanowił przetestować swój produkt na swojej żonie. Do tego pomysłu przekonała go właśnie Carolina.

Wielu pracowników firmy zebrało się podczas kręcenia klipu. Uzbrojeni w aparaty fotograficzne w milczeniu oczekiwali na chwilę, kiedy ich szef wystrzeli do żony.

Po kilku chwilach ciężkiego oddychania, rozciągania się i milczącej koncentracji, Caballero wyjął pistolet kal.38 i skierował lufę w korpus Caroliny.

Małżonka prawie nie drgnęła, gdy pocisk uderzył ją w brzuch.

„Teraz rozumiem, dlaczego chirurdzy nie operują członków rodziny” – wyznał Caballero po udanej prezentacji.

Po takim filmie z pewnością znajdzie mnóstwo klientów na swoje produkty.