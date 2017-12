Co on zrobił?! Rosyjski pilot prowadzi myśliwiec na wyciągnięcie ręki od innej maszyny [VIDEO]

W sieci wielką popularność zyskał film, na którym zobaczyć można brawurowy lot pilota rosyjskiego myśliwca. Jego maszyna leciała dosłownie na wyciągnięcie ręki za samolotem transportowym zrzucającym zaopatrzenie.

6 grudnia użytkownik o nicku Ruslan Kristallovich opublikował w internecie nagranie z wnętrza rosyjskiego transportowca Ił-76. Na filmie widać wnętrze samolotu, z którego następuje zrzut zaopatrzenia, prawdopodobnie gdzieś nad Syrią – podaje tvn24.pl.

Po zrzuceniu ładunku z rampy samolotu transportowego, zaraz pojawił się w niewielkiej odległości Su-30. Samolot bojowy miał za zadanie eskortować transportowiec nad Syrią.

Można przypuszczać, że pilot myśliwca wykonał ten manewr celowo i w uzgodnieniu z załogą transportowca – uważa Kucharczyk. Przyczyną mogła być sesja zdjęciowa – Maciej Kucharczyk, dziennikarz tvn24.pl specjalizujący się w tematyce militarnej.

Często tak wyglądają tak zwane sesje air-to-air, czyli wykonywanie fotografii w locie. Fotografowie ustawiają się w otwartej rampie transportowca i robią zdjęcia odpowiednio lecącym innym samolotom – wyjaśnił dziennikarz.

Pilot myśliwca mógł chcieć się popisać, co nie jest wykluczone, bo to zazwyczaj faceci o dość „kowbojskim” duchu. Widać to zwłaszcza po tym ostatnim manewrze, jak Su-30 odlatuje. Zwrot jest wyjątkowo dynamiczny i ostry jak na tak małą odległość – tłumaczył Kucharczyk.

Źródło: TVN 24