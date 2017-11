Bitwa o Anglię 2.0. Polacy i Brytyjczycy zjednoczeni przeciwko nachodźcom. To już wojna cywilizacyjna? [VIDEO]

Nie milkną kłamliwe oskarżenia o rasizm i nazizm pod adresem polskich patriotów biorących udział w Marszu Niepodległości. Pretekstem do ataków na Polaków jest niechęć młodych patriotów do islamskich imigrantów. Pozornie radykalizm Polaków nie doświadczonych islamską imigracją może dziwić. Jednak miliony Polaków żyją w Europie zachodniej i na co dzień doświadczają terroru islamskich imigrantów. Warto posłuchać co mają do powiedzenia.

Okazją do tego jest reportaż Stefana Tompsona o Polakach wspierających anty-islamską manifestację nacjonalistycznej partii Britain First w Rochdal.

Gang gwałcicieli

Rochdale, brytyjskie miasto niedaleko Manchesteru, znalazło się w mediach za sprawą pedofilskiego skandalu, którego bohaterami byli kolorowi muzułmanie wykorzystujący seksualnie dziesiątki białych dziewczynek.

Dziewczyny były upijane i zbiorowo gwałcone, muzułmanie udostępniali zniewolone dziewczynki do zgwałcenia swoim krewnym i znajomym w innych miastach.

Co bardziej wstrząsające policja tuszowała sprawę bojąc się oskarżeń o rasizm. W Wielkiej Brytanii muzułmanie stanowią 5 proc. populacji i 90 proc. skazanych za gwałty zbiorowe.

Lewacy ramię w ramię z islamistami

Przeciwko tym patologiom demonstrowała w Rochdal nacjonalistyczna partia Britain First. Przeciwko demonstracji brytyjskich nacjonalistów kontrmanifestowali islamiści i antyfaszyści, w tym i Antifa.

Podobnie jak w Polsce, tak i Wielkiej Brytanii polscy reporterzy stali się ofiarami agresji ze strony Antify.

Polacy uczestniczący w demonstracji nacjonalistów przypominali, że Koran pozwala islamistom na wykorzystywanie seksualne dziewczynek nie będących muzułmanami, oraz, że problem ten narasta, a także o tym, że policja ignoruje wzrost przestępczości, a patrole islamistów zastraszają ludzi na ulicach brytyjskich miast.

