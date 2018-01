Coraz mniej wiernych, ale coraz więcej pieniędzy. To najbogatszy Kościół w Europie

Kościół Katolicki w Niemczech zebrał rekordowe 6 miliardów euro z podatków od zarejestrowanych wiernych. Stało się to tak pomimo ciągłego spadku liczby katolików.

Niemiecki dziennik Handelsblatt informuje, że Kościół katolicki w Niemczech zebrał ponad 6 miliardów euro w podatkach od zarejestrowanych wiernych.

Zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, rząd odlicza 8-9% podatku płaconego przez zarejestrowanych wiernych i odprowadza go w odpowiedniej wysokości do kościołów poszczególnych wyznań.

Majątek Kościoła Katolickiego w Niemczech szacowany jest na co najmniej 35 miliardów euro, co poza Watykanem czyni go najbogatszym w Europie.

Na aktywa składają się inwestycje w papiery wartościowe, nieruchomości i udziały w różnych przedsiębiorstwach.

Spośród 27 diecezji, najbogatsza jest Paderborn, która dysponuje majątkiem wartym 3,5 miliarda euro. Na kolejnych miejscach są Monachium – 2,8 miliarda i Kolonia – 2,6.

Niemiecki kościół jest coraz bogatszy, mimo systematycznego spadku liczby wiernych. W 2015 roku w Niemczech było zarejestrowanych 23,8 miliona katolików. To o 2,2 miliona mniej niż w roku 2000.

Zaledwie co dziesiąty katolik niemiecki uczestniczy regularnie w nabożeństwach. 50 lat temu robiło to 11,5 miliona katolików.

Mimo spadku liczby wiernych majątek Kościoła Katolickiego powiększa się. Dzieje się to za sprawą bardzo dobrej sytuacji gospodarczej w landach katolickich, które radzą sobie ekonomicznie znacznie lepiej niż pozostałe.

