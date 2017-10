Katolicki kardynał krytykuje papieża Franciszka za stosunek do uchodźców

Kardynał Robert Sarah poddaje krytyce stanowisko jakie przyjął papież Franciszek w sprawie uchodźców podczas konferencji w Polsce.

„Share the Journey” to nazwa 2-letniego programu zainicjowanego przez papieża Franciszka oraz Caritas Internationalis, który obejmuje opiekę nad rodzinami uchodźców, a także szerzenie nauk katolickich od czasu, gdy kryzys imigracyjny drastycznie się pogorszył.

Przewodniczący CI, kardynał Luis Antonio Tagle zachęcał rządy, aby ich drzwi były otwarte dla nowych przybyszów.

Tymczasem kardynał Robert Sarah, prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kategorycznie nie zgadza się z kardynałem Tagle i Ojcem Świętym, który wielokrotnie wzywał państwa, by te otworzyły swoje granice dla uchodźców.

Podczas niedzielnej konferencji Europa Christi, która odbyła się w Polsce podkreślił, iż władze mają pełne prawo i powinny odróżniać uchodźcę od imigranta ekonomicznego, który nie ma zamiaru integrować się z krajem do którego przybywa oraz jego kulturą.

Prawo narodu do odróżniania uchodźcy od ekonomicznego imigranta, który nie identyfikuje się z kulturą kraju w którym chce żyć nie może być podważana – mówił.

Sarah otwarcie wypowiedział się krytycznie wobec przywódców państw, którzy podważają prawo danego kraju do odmowy przyjęcia imigrantów, stosują wobec nich groźby oraz implementują religię, która stanowi zaprzeczenie i kontrast dla kultury kraju.

W swoim wystąpieniu kardynał zdaje się odnosić do Tomasza z Akwinu, który to wierzył, że każdy naród posiada prawo do odrzucenia każdego, kto stanowi zagrożenie.