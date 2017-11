Niemcy nie mają rządu. Gospodarka momentalnie ruszyła z kopyta. Najważniejszy wskaźnik osiągnął historycznie wysoki poziom

Wskaźnik nastrojów biznesowych Instytutu Badań nad Gospodarką z Monachium (Institut für Wirtschaftsforschung – Ifo) zyskał na przestrzeni lat wiarygodność i prestiż, które spowodowały, że dziś żadne rynki nie przechodzą wobec jego wskazań obojętnie.

Analizie poddane zostały odpowiedzi aż 7 tys. niemieckich firm, zatem baza danych jest na tyle obszerna, by, że na ich podstawie móc trafnie ocenić potencjał całej gospodarki.

W listopadzie padł historyczny rekord, bowiem wskaźnik ten osiągnął poziom 117,5 pkt. To najwyższy wynik od 1991 roku, kiedy to zaczęto go wyliczać. Najniżej znajdował się on w kulminacyjnym punkcie kryzysu finansowego z 2009 roku w maju. Wówczas spadł do 82,1 pkt.

Wynik z listopada znacznie przekroczył oczekiwania ekonomistów, którzy przewidywali 116,6 pkt. Wyższa niż zapowiadały to prognozy była składowa wskaźnika, która mówi o oczekiwaniach na przyszłość, tj. 111 pkt. zamiast oczekiwanych 108,9 pkt.

Ocena bieżącej sytuacji Niemiec wypadła wśród przedsiębiorców bardzo obiecująco.

Portfel zamówień jest pełny i widzimy, że spółki planują nawet zwiększać eksport – powiedział agencji Reuters Klaus Wohlrabe, zastępca dyrektora Ifo, podkreślając przy tym jednak, że jest stanowczo za wcześnie, by mówić, że niemiecka gospodarka doskonale sobie radzi.

Koła się obracają i nie wygląda, żeby miały się wkrótce zatrzymać. Na razie nie dostrzegamy żadnych negatywnych sygnałów w związku z brakiem rządu. To nie powinno nas nakierowywać na konkluzję, że tak będzie dalej bez rządu. Za dużo jest planowanych decyzji odnośnie demografii czy przyszłości Unii Europejskiej, które muszą być rozwiązane już dzisiaj, bo ich rezultaty wpłyną na nasze życie w przyszłości – dodaje.

Źródło: money.pl