Niemiecki historyk mówi prawdę o okupacji! „Polacy byli zwierzyną łowną. W każdej chwili mogli stracić cały majątek i życie”

Jochen Boehler, niemiecki historyk, opublikował w poniedziałkowym wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung” obszerny artykuł dotyczący niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Pisze prawdę!

„Będąc Polakiem, można było w ciągu sześciu lat stracić w każdej chwili cały majątek, trafić do obozu koncentracyjnego, zostać zmuszonym do pracy niewolniczej na miejscu lub w Reichu, a także w ramach akcji odwetowych za zamachy polskiego podziemia być zastrzelonym„- to fragment artykułu opublikowanego po niemiecku w niemieckiej gazecie autorstwa niemieckiego historyka. Nieprawdopodobne? Wydarzyło się naprawdę!

„Od pierwszego dnia wojny Polacy z dnia na dzień stali się dosłownie zwierzyną łowną„- to kolejny cytat z tego artykułu. Wydaje się to szokujące, że w dobie narracji historycznej obliczonej na przedstawienie narodu polskiego jako współtwórców Holocaustu, a nawet jego jedynych praktyków, przy jednoczesnym umniejszaniu roli, jaką odegrał w tym bezbrzeżnym okropieństwie naród niemiecki takie słowa są drukowane w niemieckim dzienniku.

W swym artykule Boehler przywołuje postać Heinza Reinefartha, jednego z katów Woli podczas powstania warszawskiego, który po wojnie został burmistrzem Westerlandu. Reinefarth jest w artykule niemieckiego historyka przykładem braku inicjatywy ze strony Niemiec wobec Polski, jeśli chodzi o rozliczenie za II wojnę światową.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” to powstały kilka lat po wojnie dziennik liberalno-konserwatywny o niemal 400 000 nakładzie. Być może takie teksty zaczną pojawiać się niemieckiej prasie częściej, a fundamentem interpretacji historii przez Niemcy staną się fakty oraz niezaprzeczalna, obiektywna prawda.

Jochen Boehler jest profesorem na Sorbonie, od roku 2000 przez dekadę był pracownikiem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Jest autorem wydanej również w Polsce książki pod tytułem „Najazd 1939. Niemcy przeciw Polsce”.