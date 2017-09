Ranking szkół będzie uwzględniał ich „przyjazność” wobec uczniów zmiennopłciowych. Pingwiny pozwolą chłopcom zrozumieć czemu są dziewczynkami

Brytyjski przewodnik po szkołach – Good School Guide, w w swym najnowszym wydaniu uwzględni punktację za przyjazna postawę placówek wobec dzieci zmiennopłciowych.

Wydawca tego największego na Wyspach przewodnika po szkołach zdecydował się zareagować na nasilające się skargi rodziców dzieci zmiennopłciowych. Według niego, wiele placówek nie ma opracowanej polityki postępowania z uczniami LGBTQ, więc rodzice nie wiedzą do jakich szkół swe pociechy posyłać.

Bernadette John szefowa wydawnictwa twierdzi, iż rodzice dzieci, które nie wiedzą jakiej są płci, potrzebują porady, którą szkołę dla nich wybrać. W wypowiedzi dla BBC, powiedziała, że takie dzieci przeżywają dodatkowy stres związany z tym, iż w szkołach nie wszyscy zwracają się używając zaimka osobowego wybranego przez dziecko zmiennopłciowe.

Chodzi o to, by do chłopca, który myśli, że jest dziewczynką nie zwracać się per „on”, tylko per „ona”. Ponadto tacy chłopcy powinni móc chodzić w dziewczyńskich strojach. Akurat po tym względem mniej jest problemów z dziewczętami, które myślą, że są chłopcami.

Opracowując przewodnik i ranking szkół, autorzy rozpytają w poszczególnych szkołach jaką prowadza politykę wobec uczniów LGBTQ. John mówi, że szkoły, które prowadzą taką politykę zasłużą sobie na dodatkowe punkty i wzmianki.

John narzeka jednak, że wciąż jest zbyt mało takich szkół. Nadal w wielu placówkach chłopcy, którzy myślą, że są dziewczynkami nie mogą korzystać z tych samych toalet co one.

Postępujący postęp jednak postępuje i już 150 szkół zadeklarowało udział w programie „afirmacji” LGBTQ. W szkołach tych zniesiono jakiekolwiek różnice pomiędzy mundurkami dla uczennic i uczniów. Zapewniają one także dostęp do materiałów promujących homoseksualny, czy jaki tam styl życia. Materiały propagandowe są widoczne w szkołach, dzięki czemu mniejszości seksualne czują się bardziej komfortowo.

Agenda LGBTQ ma byc uwzględniana we wszelkich przejawach działalności szkkól, a więc nie tylko w czasie lekcji, ale podczas imprez, czy wywiadówek. I tak np. uczniowie pierwszej l klasy (wiek 5-7) lat będą zapoznawać się z książeczką „And Tango Makes Three” (Bo Do Tanga Trzeba Trojga – tłum. red) opowiadającej o dwóch samcach pingwinach, które zaadoptowały sobie pingwinie dziecko. Przykładowa lekcja geografii „Gdzie żyją pingwiny” ma zachęcać dzieci do przełamywania stereotypów płciowych poprzez to, iż np chłopcy będą zachowywać się jak dziewczynki, a dziewczynki jak chłopcy.

