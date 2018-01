Strzelanina w Amsterdamie. Są pierwsze informacje o ofiarach. „Padło wiele strzałów”

Do strzelaniny doszło dziś wieczorem w Amsterdamie. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a kolejne są w stanie krytycznym i trafiły już do szpitala.

Holenderskie media donoszą o pierwszej ofierze śmiertelnej, a także „wielu rannych”. Co najmniej kilka osób trafiło w ciężkim stanie do szpitala.

Policja twierdzi, że strzelanina nie była atakiem terrorystycznym. Na razie nie ujawniono tożsamości napastnika, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń – został postrzelony przez policję.

Więcej informacji wkrótce.

