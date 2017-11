Wiemy o ile wzrosną renty i emerytury w 2018 roku. Ministerstwo wydało komunikat

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało informacje w sprawie waloryzacji rent i emerytur na rok 2018. Ile wyniosą owe świadczenia?

Ministerstwo podało, że wskaźnik waloryzacji jest zgodny ze średnim rocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych zwiększonym w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

„Aktualna prognoza inflacji emeryckiej w 2017 r. wynosi – 102,1 proc. Z kolei prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. na poziomie 3 proc. oznacza, że prognozowane obligatoryjne 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2017 wynosi 0,6 proc. W efekcie prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wyniesie nie mniej niż 102,7 proc.” – czyta,y w komunikacie resortu.

Oznacza to, że przy wskaźniku waloryzacji emerytur i rent na poziomie 102,7 proc., najniższe świadczenia, które obecnie wynoszą 1000 zł. wzrosną o 27 zł. Przeciętna emerytura wzrośnie z 2163,59 zł do 2222,01, tj. o ok. 58,42 zł. Renta z tytułu niezdolności do pracy, która obecnie wynosi nieco ponad 1,6 tys. zł. wzrośnie o niecałe 44 zł., natomiast przeciętna renta rodzinna będzie wyższa o ok. 50 zł.

W sumie waloryzacja za rok 2018 ma kosztować budżet państwa ok. 5,4 mld zł., ale rzeczywista wartość tego wskaźnika będzie znana dopiero w lutym, po podaniu przez prezesa GUS stosownych wskaźników makroekonomicznych za 2017 r.

Źródło: superbiz.se.pl