Wybrano najlepsze gadżety 2017. Najlepszy smartfon to Samsung Galaxy S8/S8+. Sprawdź co warto kupić pod choinkę

Znamy zwycięskie gadżety EE Pocket-lint Gadget Awards 2017. W prestiżowym konkursie wyłoniono najlepszy sprzęt w 18 kategoriach.

Najlepsza gra roku

The Legend of Zelda: Breath of the Wild. To zawsze była jedną z najlepszych gier roku, ale tym razem znalazła się na samym szczycie.

Najlepszy wymienny obiektyw

Jeśli chodzi o przetwarzanie, funkcje i przechwytywanie wideo, Panasonic Lumix GH5 oferuje najwyższą jakość. Mnóstwo profesjonalnych funkcji sprawia, że ​​przewyższa on wszystkie inne aparaty jakie można kupić w tym przedziale cenowym.

Najlepszy aparat kompaktowy

Nie ma wątpliwości, że Sony RX100 V to genialny aparat. Jest mały, ma dużą mocą, ciągły autofokus został znacznie poprawiony.

Najlepszy smartfon

Samsung Galaxy S8/S8 +, znakomity design, wysokiej jakości wodoodporna konstrukcja, świetny aparat i gniazdo słuchawek 3,5 mm dla przyzwoitych słuchawek AKG, ale to udoskonalone oprogramowanie – które oferuje wiele funkcji – oraz najwyższej klasy wydajność, sprawiają, że S8 jest najlepszy w swojej kategorii. Aparat na polskim rynku wyceniany jest na ok. 3 tys. zł.

Najlepszy smartfon klasy średniej

Honor 9 to perełka na rynku telefonów klasy średniej. Jego przyciągający uwagę design połączony jest z przystępną ceną. Honor 9, podobnie jak ubiegłoroczny Honor 8, ma obudowę złożoną z dwóch tafli szkła połączonych metalową ramką. W Polsce ten model dostępny jest za ponad 2 tys. zł.

Najlepszy tablet / 2-W-1

Apple iPad Pro 10.5 to przyciągający uwagę design i wygoda w użytkowaniu. Jego kolejne atuty to: wydajność, wyświetlacz, aparat i rozmiar.

Najlepszy laptop

Microsoft Surface Book to naprawdę interesujący laptop. Wspaniały wygląd, solidna konstrukcja, bardzo dobry ekran i przyzwoita żywotność baterii.

Najlepsza usługa przesyłania strumieniowego

Netflix oferuje szeroki wybór filmów i programów telewizyjnych, z których kilka jest dostępnych wyłącznie na platformie lub nawet jest finansowanych przez samą usługę Netflix. Interfejs użytkownika Netflix jest również dość znormalizowany.

Większość filmów i odcinków telewizyjnych jest prezentowanych w jakości HD, co oznacza, że ​​są one 1080p i mają dźwięk przestrzenny 5.1, o ile ma to zastosowanie. Przesyłanie strumieniowe wideo 4K jest również dostępne dla niektórych treści, w HDR i Dolby Vision dla obsługiwanych urządzeń. Netflix oferuje również możliwość pobierania filmów i programów telewizyjnych na urządzenie mobilne, dzięki czemu można je oglądać w trybie offline, co jest doskonałą funkcją.

Najlepsze inteligentne urządzenie domowe – przenośny głośnik

Amazon Echo, naprawdę wyróżnia się wśród głośników Bluetooth od konkurencji. W miarę upływu czasu, Alexa ewoluowała i dostarczała więcej, niż moglibyśmy sobie wyobrazić.

Najlepszy gadżet fitness – zegarek

Germin Fenix 5, jeśli nie masz problemu z wydaniem 500 funtów na świetny, nowoczesny zegarek sportowy, to Garmin Fenix ​​5 sprawi, że będziesz bardzo zadowolony.

Inne kategorie:

Najlepsze słuchawki – Bowers & Wilkins

Najlepsze słuchawki douszne – Sony WF-1000X

Najlepszy telewizor – LG B7 OLED

Najlepszy głośnik bezprzewodowy – Sonos PlayBase

Najlepszy sartwatch – Apple Watch Series 3

Najlepszy samochód – Range Rover Velar

