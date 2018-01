Jest pierwszy efekt opublikowania rejestru pedofilów. Na liście zboczeńców rodzice rozpoznali pracownika domu kultury z Małopolski

Jest pierwszy sukces upublicznienia Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W jednym z miast Małopolski rodzice odkryli, że w miejscowym domu kultury pracuje pedofil.Konsekwencje czekają teraz dyrektora placówki.

Zarządzający domem kultury jest zobligowany do sprawdzenia, czy osoba jaką zatrudnia nie figuruje w rejestrze pedofilów. Jeśli nie dopełni tego obowiązku grozi mu grzywna lub nawet areszt.

„To zdarzenie pokazuje nam, że rejestr działa, jest potrzebny i dzięki niemu każdy będzie mógł sprawdzić, czy okolica, w której mieszka, jest bezpieczna, czy jego dzieci są pod właściwą opieką, gdy przebywają w szkole lub w innych miejscach opieki nad dziećmi” – powiedział w rozmowie z RMF FM wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś.

Przypomniał też, że poza rejestrem publicznym – w którym są sylwetki ok. 800 zwyrodnialców i który jest dostępny od 1 stycznia – istnieje też rejestr ograniczony. Dostęp do niego może mieć każdy. Trzeba tylko założyć konto, żeby posługiwać się profilem zaufanym. Wtedy zatrudniając np. opiekunkę do dziecka można sprawdzić czy osoba nie jest jedną z 3 tys. skazanych za przestępstwa seksualne. W spisie są takie dane jak PESEL oraz dokładny adres zameldowania i pobytu.

„W części ogólnodostępnej są imiona i nazwiska oraz fotografie skazanych prawomocnie pedofilów, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia, a także pedofilów-recydywistów oraz sprawców gwałtów ze szczególnym okrucieństwem, których wyroki nie uległy zatarciu. Są tam też dane o miejscowościach, w jakich te osoby przebywają oraz o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa; o ewentualnej przerwie w karze czy warunkowym zwolnieniu skazanego” – podało rmf24.pl.

Zobacz: Kazik ostro: „Nie mogę się zdecydowanie opowiedzieć po tej czy innej stronie, bo ja bym chciał, żeby jakakolwiek władza jak najmniej przeszkadzała mi w życiu” [VIDEO]

Źródło: RMF FM