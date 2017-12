„Masa” oferuje pracę Kijowskiemu. „Może być u mnie gosposią”. Ale eks-gangster ma też specjalne wymagania

Mateusz Kijowski mógłby być u mnie gosposią. Mogę go zatrudnić do czyszczenia basenu – powiedział dla „Super Expressu” najsłynniejszy świadek koronny w Polsce Jarosław Sokołowski „Masa”.

Po tym jak były lider KOD żalił się w jednym z wywiadów, że nie ma za co żyć i nie może znaleźć pracy, mimo, że jest informatykiem z dużym doświadczeniem, cała sieć zaczęła szydzić z najsłynniejszego alimenciarza w kraju.

Nie jesteśmy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb naszych dzieci. Jest problem nawet z zakupami spożywczymi. Na szczęście znajomi co jakiś czas robią nam zakupy czy coś ugotują. Dzięki nim jeszcze jakoś funkcjonujemy – mówił w rozmowie dla portalu natemat.pl.

Nad losem „uciśnionego obrońcy demokracji” pochylił się były gangster „Masa”, który zaproponował mu pracę.

Mógłby być u mnie gosposią. Jego praca polegałaby na czyszczeniu basenu, koszeniu trawnika, pielęgnowaniu ogrodu, a i w domu mógłby gotować i sprzątać – powiedział „Super Expresowi” świadek koronny.

To jednak jeszcze nie wszystko. W okresie świątecznym musiałby stać przy bramie ubrany na biało, marchewkę przykładać do nosa i witać mnie radośnie, kiedy wjeżdżam na posesję – oświadczył.

Ostatnio Kijowski po raz kolejny postanowił powalczyć o miano hipokryty dekady. Po tym jak żalił się nad swoim „tragicznym” losem, poniżył się do tego stopnia, że internauci zorganizowali dla niego zbiórkę… Po raz kolejny ludziom, którzy go wspierają, a wielu ich raczej nie ma, pokazał mentalnie środkowy palec. Ci zrzucają się, żeby guru miał co do gara włożyć. Tymczasem w internecie pojawiają się zdjęcia ukazujące jak głodujący Kijowski kupuje markową odzież w jednej z galerii handlowych w Warszawie.

