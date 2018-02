Merkel na spotkaniu z Morawieckim. Holocaust bierze na siebie, ale Nord Streamu nie odpuści

Podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Berlinie poruszone zostały między innymi tematy Nord Stream 2 i Holokaustu.

Merkel przyznała, że to Niemcy są odpowiedzialni za Holokaust. „Jesteśmy wrażliwi na punkcie prawdy historycznej, chcemy dbać, aby nie było kłamliwych stwierdzeń” – mówił Morawiecki.

Polski premier poruszył też trudne momenty historii naszego kraju. Podkreślił wpływ wydarzeń II wojny światowej oraz komunistycznego rządu na rozwój państwa. Podkreślił też, że „Polska może być lokomotywą zmian w całej Europie”.

Morawiecki zaprosił też Merkel na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Kanclerz zaznaczyła, że są punkty, w których oba kraje się różnią, to między innymi podejście do kwestii uchodźców. Odmienne poglądy dotyczyły też Nord Stream 2. „Mamy różne poglądy ws. Nord Stream 2, to jest projekt gospodarczy. Naszym zdaniem Nord Stream 2 nie jest zagrożeniem dla dywersyfikacji” – powiedziała kanclerz Merkel.

Źródło: wp.pl