Miliarder plecie takie bzdury, że ciężko uwierzyć. Wymienia pozytywne strony trzęsień ziemi. To jedno zdanie każdy powinien zapamiętać

Meksykański magnat, Carlos Slim, powiedział we wtorek tak niewyobrażalną głupotę, że aż trudno w to uwierzyć. Jednego możemy być pewni, pan Slim nie czytał „Co widać, czego nie widać” Frederica Bastiata.

Carlos Slim stwierdził, że trzęsienia ziemi, które miały miejsce we wrześniu w Meksyku i spowodowały śmierć 47 osób oraz ogromne straty w infrastrukturze, stworzą miejsca pracy i napędzą gospodarkę ze względu na konieczną odbudowę.

Jest pozytywna strona (trzęsień ziemi – Red.), bez wątpienia stworzą się nowe miejsca pracy, ruszy gospodarka. Szczególnie w obszarach ubogich, marginalizowanych i o niskich dochodach będzie to pozytywny czynnik aktywności gospodarczej – powiedział Slim.

Jego zdaniem gospodarka ruszy – to pewne, wzrośnie zatrudnienie, bo ktoś musi odbudować potrzebne szkoły, rynki i dziedzictwo kulturowe. Aż dziwne, że Slim nie postuluje sztucznego wywoływania trzęsień ziemi, no powiedzmy raz na pół roku, wtedy to dopiero gospodarka Meksyku musiałaby pędzić jak szalona!

Carlos Slim, mimo że został milionerem, nie jest człowiekiem zbyt inteligentnym. Gdyby był, to wiedziałby, że coś takiego jak mit zbitej szyby, czy w tym przypadku pozytywnych skutków katastrofy naturalnej zostały obalone już wieki temu przez Bastiata.

Na jednej z pierwszych stron jego pamfletu „Co widać, czego nie widać” pada krótkie zdanie, które Slim powinien zapamiętać: Niszczenie nie przynosi zysku!

