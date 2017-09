Murzyn musi mieć trudniej. Twórcy South Park masakrują poprawność polityczną. Im ciemniejsza karnacja tym cięższa gra

Jeśli jesteś murzynem musisz mieć trudniej – do takiego wniosku doszli twórcy gry South Park: The Fractured but Whole. Nie zważając na szerzącą się polityczną poprawność ustalili zasady w grze – im jaśniejsza skóra bohatera tym łatwiej będzie wygrać.

Dla większości będzie to po prostu żart, dla wielu lewackich działaczy jest to jednak powód do kolejnych protestów i chęci cenzurowania gry.

Pod płaszczykiem żartu może warto jednak doszukać się swoistego rodzaju manifestu twórców. Nie od dziś słyszymy od polityków i „celebrytów”, że świat wkracza w erę powszechnej tolerancji. Jak prezentujemy to na portalu, poprawność polityczna zaczyna być jednak zbiorem kolejnych absurdów.

Zobacz także: Były doradca Petru zdradza szczegóły działalności Nowoczesnej. „Nic lepiej nie oddaje – jak szyszka w d… Ani wepchnąć, ani wyciągnąć”

Czy murzyni mają w życiu trudniej? Zapewne duża część społeczeństwa odpowie, że tak. Prawdopodobnie jednak twórcy chcieli pokazać, iż takie myślenie jest kompletnie stereotypowe. Prostą zagrywką wyśmiali horrendalny pomysł według, którego na amerykańskich uczelniach dodawane są punkty właśnie za kolor skóry.

Czy afera „z poziomiem trudności” odbije się negatywnie na grze? Na pewno nie, można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że tym bardziej będzie kupowana przez graczy na całym świecie.

Dla polskich odbiorców mamy jednak złą informację. Firma Ubisoft, która odpowiadała za dystrybucję na rynek polski znacząco ocenzurowała teksty, które mogliśmy usłyszeć w wersji amerykańskiej. Polscy gracze musza przygotować się na częste „toporne” tłumaczenia, które zawierają w sobie dużą dozę „bezpieczeństwa”.

źródło: antyweb.pl / gram.pl / Wolność24.pl