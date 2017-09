Nie dostali darmowych hamburgerów w Macdonaldzie, rozwalili lokal z karabinów maszynowych [VIDEO]

Bandyci z kartelu narkotykowego zażądali darmowych burgerów w Macdonald’s. Gdy obsługa odmówiła, rozpętało się piekło. Gangsterzy zaczęli strzelać do ludzi z karabinów maszynowych. Z powodu zbrojnej napaści na restaurację pełną ludzi i niepokoje społeczne władze centralne Brazylii skierowały do Rio de Janeiro wojsko z wozami pancernymi.

Do całej sytuacji doszło w dzielnicy Bonsucesso. Jedna z kamer w restauracji nagrała szokujące sceny. Do lokalu wszedł jeden z członków gangu handlującego narkotykami. Opryskliwie zażądał od obsługi 40 darmowych hamburgerów, frytek i po zimnym napoju do każdej kanapki.

Zobacz też: Najszybsza akcja policyjna w historii. Rabusie nie zdążyli zapakować łupów a już leżeli na ziemi [VIDEO]

Obsługa zdecydowanie odmówiła. I to niestety okazało się poważnym błędem, bo bandyta wrócił z kolegami 10 minut później. Z zewnątrz ostrzelali restaurację z broni maszynowej.

-Choć okna i wnętrze lokalu poszatkowane zostało od kul, nikomu na szczęście nie stała się krzywda, nikt nie został ranny. Po pierwszym wystrzale wszyscy rzucili się chować za ladę – donosi „Portal NBO”.

Jak czytamy w Daily Mail dzięki nagraniu i zeznaniom świadków szybko namierzono jednego z bandytów.

Zobacz też: Skandal czy cyrk? Policjanci z bronią i kilkunastu strażników miejskich zrobili wielką obławę. Cel – starszy sprzedawca warzyw

Okazało się, że jest to dobrze znany brazylijskiej policji 23-letni Michael Farua de Souza. Zarówno on, jak i jego dwaj kompani zostaną oskarżeni o usiłowanie zabójstwa z premedytacja.

Ten szokujący akt bandytyzmu jest jednym z głównych wydarzeń brazylijskich mediach. Jak czytamy w portalu NBO do napad na lokal McDonald’s doszło w najmniej bezpiecznej, północnej części Rio de Janeiro. W ostatnich tygodniach jest tam bardzo niebezpiecznie, ponieważ trwa tam wojna gangów o terytorium.

Władze wysłały 1000 żołnierzy na pomoc policji do najniebezpieczniejszych faweli miasta, jaką jest leżąca na południu Rocinha. Wysłano także ciężkie wozy opancerzone.

Poniżej nagranie ze strzelaniny.

Daily Mail/ RJTV/NBO/ Wolność24

Zobacz też: Game over! Islamski fanatyk chciał nagrać swoją akcję w stylu Call of Duty. Ale trafił na lepszego gracza [UWAGA – MOCNE VIDEO]

Zobacz też: Emerytowani bokserzy postanowili rozstrzygnąć spór na ringu. Dziś sensacyjna walka 62-latka z 72-latkiem [VIDEO]

Zobacz też: „Machaj szybciej tym kropidłem, bo promocje czekają!” Poświęcenie galerii handlowej w Krośnie a po nim wielki szturm [VIDEO]