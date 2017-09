Nie wierzycie w nadchodzącą zimę stulecia? To zobaczcie tą prognozę. Już za kilka dni w górach ma być aż pół metra śniegu

Wczoraj media obiegła informacja o nadchodzącej zimie stulecia. Miałaby się zacząć już październiku, a pierwsze intensywne opady śniegu mogłyby się zacząć już w ciągu najbliższych dni.

O sprawie szeroko informowaliśmy wczoraj.

W sprawie zabrał głos nawet Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jego zdaniem informacja o zimie stulecia to wynik długoterminowych prognoz meteorologów z serwisu np. Exacta Weather.

IMGW nie sporządza takich długoterminowych prognoz i radzi traktować te doniesienia z dużą dozą ostrożności. Jednak informacje o nadchodzącej zimie potwierdzają też inne źródła. Do pierwszych dużych opadów śniegu ma dojść w Małopolsce już w tym tygodniu.

Na razie w Małopolsce leje. Do piątku może tam spaść ok. 100 ml deszczu – ostrzega IMGW. Instytut wydał dla regionu ostrzeżenie drugiego stopnia, czyli tzw. „pomarańczowy alert”. Ma on obowiązywać do piątkowych godzin porannych. Według instytutu w tym czasie opady mogą miejscami wynieść nawet do 95 litrów wody na metr kwadratowy.

W wyższych regionach opady deszczu mogą jednak zamienić się w śnieg. Jak informuje „Gazeta Krakowska”, powołując się na prognozy synoptyków, w ciągu kilku najbliższych dni pokrywa śniegu na Kasprowym Wierchu może sięgnąć nawet ponad pół metra. Na zdjęciu przestawiamy widok z kamer na Kasprowym dziś około południa.

Na najwyższych szczytach Tatr już od od kilku dni utrzymuje się kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Mocniej ma zacząć padać już jutro.

