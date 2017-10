Niesamowita akcja. Przypadkowi ludzie odbili skradzione przez gang złodziei auto. „Wspaniały gest solidarności” [VIDEO]

To się nazywa solidarność! Gang złodziei samochodów zaatakował wsiadającego do auta mężczyznę, wyrzucając go z pojazdu. Wtedy na pomoc ruszyli przypadkowi ludzie.

Niesamowita akcja miała miejsce w Meksyku. Gdy złodziej próbowali odjechać skradzionym autem przypadkowi ludzie, widząc bezsilność właściciela samochodu, który próbował ich zatrzymać, ruszyli na odsiecz. Grupa mężczyzn otoczyła wóz, uniemożliwiając mu ucieczkę. Jednak złodzieje zabarykadowali się w środku.

Mężczyźni wrócili wtedy do swoich sklepów i wzięli z ich co kto miał pod ręką. Zaczęli tłuc w szyby auta, próbując je rozbić. Widząc wściekłość i determinacje obrońców bandyci salwowali się ucieczką. Ale to był koniec ich kłopotów…

