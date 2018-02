Nowe informacje i zdjęcia spod K2. Helikopter zabrał rannego himalaistę. Gołąb i Bedrejczuk przygotowują nową drogę

Rafał Fronia, który w piątek miał wypadek w czasie wspinaczki na K2 odleciał z bazy do szpitala pakistańskim Skardu. Stamtąd wróci do Polski

Polak uległ wypadkowi w piątek. W czasie podchodzenia do obozu pierwszego został uderzony w ramię przez samoistnie spadający kamień . Rafał Fronia doznał złamania ręki.

Himalaista po zejściu do bazy i opatrzeniu urazu, wspinacz od piątku czekał na transport do pakistańskiego Skardu.

Dopiero w niedzielę pogoda poprawiła się na tyle, że możliwy był lot śmigłowca.



Rafał Fronia to uczestnik wyprawy, który musiał wracać do Polski. Wcześniej z powodów osobistych do kraju wyleciał Jarosław Botor.

Jeszcze nikt zimą nie zdobył K2 (8611 m n.p.m).

W polskiej wyprawie na szczyt biorą udział: Krzysztof Wielicki, Janusz Gołąb, Dariusz Załuski, Adam Bielecki, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Marek Chmielarski, Piotr Tomala, Denis Urubko, Maciej Bedrejczuk i Piotr Snopczyński.

Po wypadku Froni i Bieleckiego, który w środę złamał nos, szef wyprawy Krzysztof Wielicki zadecydował o zmianie drogi wspinania. Wcześniej wchodzili oni drogą Basków, teraz będą wspinać się klasyczną drogą, tzw. Żebrem Abruzzów. Przygotowanie tej trasy już się zaczęło, o czym poinformowano na stronie wyprawy:

Himalaisci opublikowali też nowe zdjęcia, pokazujące, jak radzą sobie z codziennymi wyzwaniami:

Wcześniej na FB pojawiły się też zdjęcia Marcina Kaczkana i Denisa Urubki:

