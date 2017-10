Obrazki jak z filmu katastroficznego. To, co się stało przechodzi ludzkie pojęcie. Już 38 ofiar i bilans rośnie z minuty na minutę [FOTO/VIDEO]

Tysiące mieszkańców Kalifornii zostało ewakuowanych ze swoich domów w sobotę. Byli oni zmuszeni do ich opuszczenia przez niszczycielskie pożary, których rozprzestrzenianie się przyspiesza silny wiatr.

Obecnie co najmniej 38 osób nie żyje, jednak policja zakłada, że liczba ta będzie trzycyfrowa, gdyż liczba osób zaginionych jest ogromna.

Pożary, które od kilku dni opanowały Kalifornię sieją ogromne spustoszenie, co można zobaczyć na załączonych obrazkach. Do tej pory ogień ogarnął już i zniszczył terytorium większe niż powierzchnia Nowego Jorku.

Zobacz także: Bohaterska akcja kalifornijskiego szeryfa. Przez tunel ognia wywozi niepełnosprawną kobietę z płonącego piekła [VIDEO]

Na chwilę obecną mówi się o 38 osobach zmarłych, ale i tysiącach zaginionych w trakcie ewakuacji, która objęła ponad 100 tysięcy osób.

To bestia nie do opanowania – powiedział oficer Straży Pożarnej, Dennis Rein.

Niestety wiele małych miasteczek zostało całkowicie zniszczonych, powrót do nich wiązałby się ze zbyt dużym zagrożeniem, choć właściwie i tak nie byłoby do czego wracać.

Z pożarem, który zniszczył prawie 6 tysięcy budynków walczy nieprzerwanie od kilku dni.

Warto przeczytać: Czyżby tym razem prognozy miały się spełnić i czeka nas zima stulecia? Zima już zaatakowała na Bałkanach, Ukrainie, w Rosji, USA i Gruzji

How climate change is "turning up the dial" on California wildfires https://t.co/qg63mWyJin pic.twitter.com/WnfH4GMX2f — CBS News (@CBSNews) October 14, 2017

Recovery effort begins in Northern California after deadly wildfires scorch region https://t.co/OTz1zcntGq pic.twitter.com/ZaIgRh61x5 — CBS News (@CBSNews) October 14, 2017

California's deadliest week of wildfires has ripped into every aspect of local life https://t.co/LXXklPxGdK pic.twitter.com/HtcCqYXsUD — CBS News (@CBSNews) October 13, 2017

Deputies drive through flames to rescue California residents https://t.co/Rs1ao44jFu pic.twitter.com/HL3qbycKQ6 — CNN (@CNN) October 14, 2017

Marijuana farms are burning in California wildfires https://t.co/Vigj9yR11j pic.twitter.com/7dk7WbOidq — CNN (@CNN) October 14, 2017