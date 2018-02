Ostra odpowiedź polskiej olimpijki do krytyków: „W d… byliście, g… widzieliście” [VIDEO]

Polscy sportowcy, którzy walczą w Pjongczangu spotkali się z falą ostrej krytyki ze strony internautów. Na ataki kibiców postanowiła odpowiedzieć Weronika Nowakowska.

Wernika Nowakowska to niewątpliwie jedna z najlepszych polskich biathlonistek. To właśnie w niej upatrywano faworytkę i zdobywczynię medalu. Mimo to nie udało jej się wejść na podium, którego była blisko podczas biegu na 15 kilometrów.

Szansę na dobry wynik straciła w wyniku dwukrotnej pomyłki na ostatnim strzelaniu. Ostatecznie zajęła 21 miejsce.

Kibice byli wyjątkowo surowi nie tylko w stosunku do Nowakowskiej, ale również innych uczestników imprezy, którzy w Pjongczangu nie znaleźli się w czołówce. Pojawiały się głosy, że Polacy do Korei pojechali w ramach wycieczki a skoro ich przygotowanie i umiejętności nie wystarczą by sięgnąć podium, to nie powinni w ogóle brać udziału w wydarzeniu.

Nowakowska wyraźnie zirytowana umieściła na Instagramie krótki filmik, w którym odniosła się do krzywdzących opinii.

A wszystkim tym, którzy twierdzą, że przyjechaliśmy tu na wycieczkę, to wam powiem, że w du*** byliście i gó*** widzieliście, sorry – skwitowała biathlonistka.

Nagranie natychmiast zdobyło ogromną popularność w sieci. Zawodniczka pokazała także jedną z wiadomości, które otrzymała.

Po co pojechałaś na igrzyska wstyd przynosić? – głosiła jej treść. Po kilku godzinach osoba ta przeprosiła Nowakowską.

Brzydko powiedziałam, bo dosyć mam tej politycznej poprawności, kiedy niektórzy plują na nas aż do przesady. Spodziewałam się tak naprawdę kolejnej fali hejtu, a tu brawa, oklaski, gratulacje. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że trawię, już prawie przetrawiłam, mam się dobrze, przygotowuję się do sztafety i jeszcze walczymy. Jeszcze Polska nie zginęła – dodała.

Manifest biathlonistki Weroniki Nowakowskiej vel Oda do hejterów #Pingpong2018 pic.twitter.com/K3ry8m89MJ — Franciszek Smóda (@Franek_S) February 17, 2018

