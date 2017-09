Podróże małe i duże. Zobacz, ile na zagraniczne wyjazdy wydaje Andrzej Duda, a ile wydawał Komorowski

W dwa lata prezydentury Andrzej Duda odwiedził 24 kraje. Na wszystkie swoje podróże Prezydent RP wydał ponad 5,5 miliona złotych. Ta kwota jest jednak śmiesznie mała w porównaniu do tego, co wydawał jego poprzednik – Bronisław Komorowski.

W ciągu 24 miesięcy swojej prezydentury Duda odwiedził 24 kraje. Złożyło się na to 38 zagranicznych podróży.

Najwięcej prezydent wydał na wyjazdy do Stanów Zjednoczonych – te były dwie. Po za tym odwiedzał tak dalekie kraje, jak Etiopia, Meksyk czy Jordania. Podróże za ocean kosztowały podatników nawet pół miliona złotych za jedną.

Znacznie taniej Duda podróżował po Europie. Tu najdroższa była podróż do Włoch. Za trzy dni zapłacono ok. 275 tysięcy złotych.

Tańsze były nawet niektóre wyjazdy na inne kontynentu, np. do Kanady czy Meksyku. Wyższe koszty ochrony, przede wszystkim w czasie noclegu, wykazano w Etiopii i Jordanii.

Gdyby prezydent Andrzej Duda utrzymał tempo wydawania pieniędzy na podróże to w czasie 5-letniej kadencji wydałby niecałe 14 milionów złotych. Dla porównania Bronisław Komorowski w czasie swojej kadencji wydał na 109 podróży zagranicznych 168 milionów złotych.

Był to wynik 4 w Europie, więcej wydawano na podróże tylko we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii. Komorowski przeznaczył więc na swoje podróże średnio ponad 1,5 miliona złotych. Zaniża średnią między innymi warta 1,4 mln złotych wyprawa do Japonii, w trakcie której były prezydent skompromitował się wchodząc na krzesło i wołając „chodź Szogunie!”. Duda wydał póki co średnio 0,14 miliona złotych.

Źródło: fakt.pl