Pokolenie idiotów z ogromnym wpływem na wynik wyborów. Odpowiadali na pytania o socjalizm, komunizm i wolność słowa [SONDAŻ]

Najnowszy sondaż YouGov przeprowadził sondaż na grupie tzw. milenialsów, czyli osób urodzonych pod koniec ubiegłego tysiąclecia. Okazało się, że osoby urodzone od drugiej połowy lat 80. XX wieku do 2000 roku wolą socjalizm od kapitalizmu, a część z nich nawet chciałaby żyć w komunizmie.

Te odpowiedzi nie wynikają jednak z posiadanej wiedzy. Większość osób nie zna podstawowych pojęć takich jak socjalizm, komunizm czy faszyzm.

Zdaniem Mariona Smitha z fundacji pamięci ofiar komunizmu pokazuje to poziom amerykańskiego analfabetyzmu historycznego, jeśli chodzi o socjalizm i klęskę naszego systemu edukacji, który nie uczy o ludobójstwach, zniszczeniach i cierpieniu powodowanych przez komunistów od czasów rewolucji październikowej sto lat temu.

Wyniki badania pokazują bowiem, że amerykańscy milenialsi nie znają definicji socjalizmu i komunizmu, poprawnie zdefiniowało je zaledwie 30 procent osób. Jeszcze gorzej wyglądają odpowiedzi jeżeli chodzi o liczbę ofiar komunizmu, poprawny rząd wielkości wskazało jedynie kilkanaście procent, ponad 80 procent ankietowanych zaniżało tę odpowiedź. To może korelować z inną odpowiedzią, okazuje się bowiem, że aż 15 procent uznaje Marksa i Lenina za bohaterów.

Zobacz także: W odmętach lewackiego szaleństwa. Wata jest rasistowska, a buty wsuwki nazistowskie

Tragicznie wygląda także wiedza w zakresie pojęć o których mówią młodzi ludzie. Prawie 70 procent błędnie wskazało definicję komunizmu, kilka punktów mniej pomyliło się jeżeli chodzi o definicję socjalizmu. Mniej obce jest milennialsom pojęcie faszyzmu. Jego poprawną definicję wskazało 55 procent, należy jednak pamiętać, że w tym zakresie pojawiające się często próby zdefiniowania są błędne. Istotę faszyzmu najlepiej oddają słowa jednego z jego przedstawicieli, czyli Benito Mussoliniego. Idea faszyzmu opiera się na zasadzie wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu.

Brak wiedzy większości osób w zakresie podstawowych definicji nie przeszkadza im jednak ferować wyroków dotyczących najlepszych ustrojów. Większość badanych osób wolałoby żyć w socjalizmie lub komunizmie niż w kapitalizmie. Jak jednak pokazaliśmy wyżej wynika to przede wszystkim z nieznajomości tych ustrojów. Socjalizm wybiera obecnie 45 procent młodych amerykanów, 42 procent wybrało kapitalizm, a aż 7 procent wskazało na komunizm.

Milenialsi są teraz najliczniejszym pokoleniem w Ameryce i teraz widzimy bardzo niepokojące trendy. Milenialsi coraz bardziej odwracają się od kapitalizmu w stronę socjalizmu, a nawet komunizmu jako alternatywy – zauważa Smith.

Warto przeczytać: Jan Michał Małek: Jak pokonać marksizm? Chrześcijańska myśl ekonomiczna

Równie niepokojąco wyglądają odpowiedzi milenialsów jeżeli chodzi o ograniczanie wolności słowa, na które godzi się prawie połowa ankietowanych. Być może jest to nawet większość, gdyż nie zostało wskazane, że te same osoby wskazywały na ograniczanie w poszczególnych zakresach. Być może 43 procent osób, które godzi się na ograniczanie wolności słowa, by nie obrażać to całkowicie inni ankietowani, niż 48 procent, które chce ograniczać wolność słowa w mediach społecznościowych. Wówczas aż 91 procent popierałoby którąś z form ograniczania wolności słowa. Z kolei 45 procent wskazało na potrzebę ograniczania wolności słowa na uczelniach.

Wyniki takie wynikają prawdopodobnie z tego, że największe media, które zazwyczaj są lewicowe lubią wskazywać na dobroczynną rolę rządu, który np. rzekomo coś daje, a za wszystkie niepowodzenia obwiniać kapitalizm. Aż 53 procent milenialsów twierdzi, że Amerykańska gospodarka działa przeciwko nim.

Źródło: TVN24BiŚ