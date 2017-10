Autor artykułu o lekarz rezydentach, kawiorze i zagranicznych wojażach zawieszony. Naczelny portalu przeprasza Pikulską

Dziennikarz Telewizji Polskiej, który opublikował artykuł o słynnym już kawiorze i ekskluzywnych wycieczkach lekarzy został zawieszony. Naczelny portalu TVP Info przeprosił też panią Pikulską.

Przypomnijmy, że chodzi o artykuł „Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem”.

Zobacz także: TVP kompletnie odleciało. Internauci znów mają niezły ubaw z reżymówki. „Niżej upaść się nie da. Gardzę wami”

Na czym polegał opublikowany na stronie TVP artykuł? Na wybraniu kilku osób biorących udział w proteście i negocjacjach z rządem i odnalezieniu w historii ich profili w mediach społecznościowych zdjęć, które mają ich kompromitować.

I tak odnaleziono zdjęcie jednej z lekarek przy ekskluzywnym samochodzie, inny lekarz wrzucił z kolei do sieci zdjęcie z kolacji z kanapkami z kawiorem i zdjęcia drogiego wina. Co więcej, reżymówka oburza się, że śmią oni podróżować po świecie. Inny lekarz ma z kolei ustawione jako zdjęcie w tle fotografię Budnestagu.

Przykładem takiej osoby miała być Katarzyna Pikulska, co do której wymienia się następujące podróże: Okazało się, że twarz protestu regularnie odwiedza egzotyczne zakątki świata (…) Malta, Tanzania, Vegas, Rumunia, Kurdystan.

Problem w tym, że Pikulska w Kurdystanie była pomagać rannym o czym samo TVP informowało w materiale wyemitowanym w „Wiadomościach”.

Czytaj więcej: Tak TVP jeszcze się nie skompromitowała! „Lekarze jeżdżą na wycieczki”. No to przypominamy materiał Wiadomości z marca

Teraz na Twitterze poinformowano o zawieszeniu Ziemowita Piasta Kossakowskiego, jako powód podano zaś „zastrzeżenia co do rzetelności”. Dodatkowo przeprosiny do Katarzyny Pikulskiej, na temat której podano fałszywe informacje, wystosował Samuel Perreira.

Decyzja zarządu @TVP @ZKossakowsk zawieszony w wykonywaniu obowiązków na czas nieokreślony. Powodem poważne zastrzeżenia do rzetelności — Maciek Stanecki (@Maciek_Stanecki) October 16, 2017

Autor tekstu o rezydentach i kawiorze został zawieszony. Panią dr Katarzynę Pikulską, jako szef portalu @tvp_info przepraszam. — Samuel Pereira (@SamPereira_) October 16, 2017

Źródło: wirtualnemedia.pl/wolnosc24.pl