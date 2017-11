Jarosław Kaczyński w spocie walczy o prawa zwierząt! Prezes PiS został twarzą kampanii społecznej [VIDEO]

Zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który wziął udział w kampanii społecznej, jeśli chodzi o zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, jest to kwestia – można powiedzieć – „serca” dla zwierząt. – „Każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć” – powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński, tym samym wsparł starania Fundacji Viva! walczącej o prawa zwierząt. Krótkie nagranie z jego udziałem opublikowano na profilu „Jutro będzie futro” na Facebooku.

Prezes PiS znany jest ze swojego podejścia do praw zwierząt. To nie pierwszy raz, kiedy głosi poglądy niemiłe przemysłowi futrzarskiemu.

Jednak nikt nie spodziewał się, że Jarosław Kaczyński, który z reguły stroni od wystąpień publicznych zaangażuje się w akcję organizacji pozarządowej, której celem jest wprowadzeniu zakazu chowu zwierząt z przeznaczeniem na futra w Polsce.

– Jeśli chodzi o zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, jest to kwestia – można powiedzieć – „serca” dla zwierząt, litości wobec zwierząt i to sądzę, że każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć – ogłosił do kamery polityk.

– W Europie tego rodzaju praktyk się zakazuje, a często przenosi się firmy do Polski. To powinno być niedopuszczalne, my nie możemy być krajem drugiej kategorii i rzeczywiście musimy być prawdziwą Europą i to jest krok w tym kierunku – mówił prezes PiS.

Kaczyński w swojej wypowiedzi nie zapomniał też swoich politycznych wrogach.

– Co do posłów opozycji, to wiem jedno. Kiedyś w PO było wielu obrońców zwierząt i akurat to cecha tej partii, może jedyna, która mi się podobała. Jak jest dzisiaj? Nie wiem. Mam nadzieję, że jednak większość tych obrońców zwierząt będzie w stanie powiedzieć tutaj „tak” – podsumował Jarosław Kaczyński.

Zobacz, jak Jarosław Kaczyński wspiera kampanię „Jutro będzie futro”:



źródło: wprost.pl