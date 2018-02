Marian Kowalski założył nową partię polityczną z pastorem Chojeckim. Antykomunistyczną i biblijną

Ruch 11 listopada – tak nazywa się nowa partia polityczna byłego kandydata narodowców na prezydenta Mariana Kowalskiego. Założył ją wspólnie ze swoimi współpracownikami – redaktorem naczelnym telewizji i miesięcznika „Idź Pod Prąd”, pastorem Pawłem Chojeckim oraz mecenasem Andrzej Turczyn.

W logo nowej partii znalazł się biało-czerwony liść dębu, symbolizujący według słów byłego kandydata na prezydenta, siłę i tradycję.

Program partii zawiera się w haśle: „Konserwatyzm = Antykomunizm, czyli 3xP – silny Paszport, silny Portfel, nabity pistolet…”

Założyciele rozwijają hasła na poniższych grafikach:







Na stronie ruchu Marian Kowalski napisał:

„(…) kwestia niepodległości i budowy własnego państwa jest rzeczą fundamentalną, a zachowanie suwerenności jest rzeczą najważniejszą. Uważam, że ten ruch wypełni pewną lukę polityczną, zwłaszcza jeśli mamy na myśl tę część prawicową, patriotyczną, konserwatywną. Rozpoczynamy nowy marsz niepodległości Polaków! Koniec potępiania za stanie pod blokiem, nazywanie patriotów naziolami. Polska to wielki i dumny naród!”

Pastor Paweł Chojecki dodaje: „To jest zupełnie nowa jakość w ogóle w historii Polski nie tylko na polskiej scenie politycznej. Jest to pierwsza inicjatywa polityczna po prawej stronie, która nie jest związana z Kościołem Rzymskokatolickim, a nawet w pewnej kontrze do tego, co robi papież Franciszek.”

Z kolei mec. Andrzej Turczyn pisze: „Naszym wzorcem, pragnieniem i marzeniem są te standardy, które są w USA. (…) Oni maja Konstytucję, która liczy 7 artykułów i dwadzieścia kilka poprawek i na tej bazie działa całe państwo od kilkuset lat! Partia musi mieć niewiele więcej, a może mniej. Udało się napisać statut na 7 stronach, z czego pierwsza strona to jest preambuła odwołanie się do Deklaracji Niepodległości Polski (wzorowanej na Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych) i mamy bardzo krótki statut 39 punktów.”

Założyciele informują też o kilku najważniejszych wyróżnikach swojego ugrupowania.

– Chcemy prowadzić politykę zbliżenia Polski na zasadach partnerskich z USA. Projekt bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na zasadach sojuszu politycznego, gospodarczego, militarnego

– Celem Ruchu 11 Listopada jest budowa państwa polskiego gwarantującego obywatelem społeczeństwa obywatelskiego, które swoje wartości czerpie z przekazu zawartego w Biblii, a za najlepszą formę sprawowania władzy uznaje republikański system rządów, ochronę naturalnych praw, w szczególności prawo do życia, do wolności, prawo do ubiegania się o szczęście, prawo do posiadania i noszenia broni. Nasze praw pochodzą od Stworzyciela, a naszym zadaniem jest jedynie dbać o to, aby Polacy mogli z tych praw w pełni korzystać

– Państwo oparte na Biblii daje największą przestrzeń wolności w dziejach cywilizacji człowieka (patrz USA). To, że bierzemy wartości z Biblii (prawa daje nam Bóg, nieważne do jakiego kościoła należymy czy jesteśmy ateistami) – ten fakt właśnie gwarantuje, że wszyscy obywatele są traktowani równoprawnie w państwie

Prezesem partii został Marian Kowalski.

Co sądzicie o nowej partii politycznej?