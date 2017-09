Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Na odwiedzających czekają niesamowite rozgrywki i wiele atrakcji

W Atlas Arenie zostaną rozgrywane są finały 15. sezonu ESL Mistrzostw Polski w grach „Counter-Strike: Global Offensive” i „League of Legends”. Transmitowane w internecie zawody towarzyszą 28. Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksu i Gier w Łodzi 15-17 września.

W „CS:GO” o nagrody z puli 60 tys. zł (w tym 30 tys. zł za zajęcie pierwszego miejsca) zagrają: AGO Gaming, ex-Pompa Team Black, PRIDE i Team Kinguin (obrońcy tytułu). W „LoL” o nagrody z puli 50 tys. zł również zagrają cztery drużyny: Katastrofa Awionetki, Pompa Team, Zaprzęg i broniący tytułu zespół Illuminar Gaming. Całkowita pula nagród w 15. sezonie ESL MP wynosiła 260 tys. zł, z czego większość przełożyło się na pensje dla zawodników przez okres trzech miesięcy.

Finały ESL Mistrzostw Polski rozpoczną się w piątek 15 września o godz. 11:15 meczem „Counter-Srike: Global Offensive”. Pierwszy mecz „League of Legends” zapowiadany jest na 14:00. Mecze finałowe zostaną rozegrane w niedzielę. Rozstrzygnięcie krajowych mistrzostw „CS:GO” zapowiadane jest na 10:15, a „LoL” na 13:00.

Zgodnie z informacją podaną przez organizatorów wydarzenia, najlepsza drużyna w „LoL” uzyska zaproszenie do zamkniętych kwalifikacji do Challenger Series Europe, dających szansę na awans do prestiżowych zawodów LCS EU. Natomiast zwycięzcy turnieju „CS:GO” zapewnią sobie miejsce w „przedsionku ESL Pro League” – Mountain Dew League.

Finały rozpoczętego w czerwcu 15. sezonu ESL Mistrzostw Polski w Atlas Arenie będą miały miejsce podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w dniach 15-17 września. To pierwsze trzydniowe finały ESL MP. Sezonowe finały odbywają się dwa razy do roku.

Za przygotowaniem zawodów stoi ESL, jedna z głównych organizacji e-sportowych na świecie, odpowiedzialna również m.in. za serię Intel Extreme Masters z dorocznymi finałami w Katowicach. (PAP)