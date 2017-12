Milion Polaków ma olbrzymi problem. W styczniu mogą zapłacić gigantyczne grzywny!

Prawie milion Polaków może mieć bardzo duży problem z dowodem osobistym od nowego roku. Okazuje się, że powinni oni wymienić dokument w listopadzie lub grudniu. Teraz mogą czekać ich problemy w urzędach, bankach czy na granicy.

Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że prawie milion Polaków powinno złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego do końca 2017 roku. Od stycznia ich dokumenty stracą ważność.

„W tym roku mija dekada, od kiedy spora część Polaków masowo musiała „zielone książeczki” na plastikowe dokumenty. Plastik pojawił się w 2001 r., ale nie było obowiązkowej wymiany. Przez to w sumie do wymiany jest w tym roku 5 mln dokumentów. Tylko w listopadzie i grudniu powinno to zrobić prawie milion osób. Dodatkowe 3 mln dowodów powstaną przez zgubienia i zmianę danych” – czytamy na money.pl.

W listopadzie ważność straciło ponad 500 tys., a w grudniu ponad 400 tys. dowodów. Wiele osób nie złożyło wniosków o nowe dokumenty, a to oznacza, że w przyszłym roku mogą mieć spore kłopoty z „załatwieniem” spraw urzędowych. Dodatkowa trudność polega na tym, że na wydanie nowego czeka się do 30 dni.

„Przeterminowany dowód stanie na przeszkodzie w załatwieniu spraw urzędowych, w złożeniu wniosku o kredyt czy też w realizacji wyjazdu za granicę” – przypomina Biuro Informacji Kredytowej.

Najgorsze jest jednak to, że za brak aktualnego dowodu grozi kara grzywny w wysokości 5 tys. zł!

W sumie w tym roku przeterminowało się 5 mln dowodów osobistych, w przyszłym ta liczba będzie dwa razy niższa.

Źródło: money.pl