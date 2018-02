Nici z koalicji Wolność-Kukiz’15. „Przestał odbierać telefony. Dowiedzieliśmy się o tym z Internetu”

Paweł Kukiz poinformował wczoraj na spotkaniu otwartym, na którym byli też Marek Jakubiak i Marek Jurek, że nie będzie koalicji Kukiz’15 z partią Wolność. Jak się okazuje, zapomniał o tym wcześniej powiedzieć samym zainteresowanym.

Ja się bardzo mocno nad tym zastanawiałem, ale raczej jestem na nie (…) Bardzo chcę ludzi z partii Wolność, ponieważ mają bardzo wartościowych ludzi, żeby ich wpisać na listę. Ale nie stać nas na takie ryzyko, żeby występować pod wspólnym szyldem – mówił Kukiz.

Do tych słów lidera Kukiz’15 odnieśli się politycy Wolności.

Nie zdziwiło mnie to. 10 dni temu ustaliliśmy, że ew. koalicję uzależniamy od badań, czy to dobry ruch – po czym… p.Kukiz przestał odpowiadać na telefony i SMSy – napisał Janusz Korwin-Mikke.

Dodawał też jakie mogą być przyczyny takiej decyzji Pawła Kukiza: Podobno w KUKIZ’15 przewagę zdobyła wroga WOLNOŚCi opcja „związkowa”. Mnie ludzie wmawiają, że p.Kukiz stale realizuje linię swoich przyjaciół, pp.Schetyny i Wojtunika – ja uważam, ze jest to po prostu chimeryczny artysta, a nie polityk.

Z Internetu dowiedzieliśmy się, że Paweł Kukiz jednak nie chce z nami startować, o czym nas oczywiście wcześniej nie poinformował – napisał z kolei Sławomir Mentzen.

Wiceprezes Wolności, obecny na rozmowach z Kukiz’15 stwierdził też, że ma głębokie poczucie, że zrobiliśmy wszystko, żeby połączyć siły antysystemowe. Niestety się nie udało. Przekonany jestem, że to nie my na tym bardziej stracimy. Ale to już czas pokaże.

