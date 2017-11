Niezwykłe odkrycie w stodole pod Warszawą. Znaleziono jedyny na świecie egzemplarz przedwojennej motoryzacji [GALERIA]

Samochód przestał w stodole kilkadziesiąt lat. Odkryto go przypadkowo podczas wyburzania dawnych zabudowań gospodarczych. To jedyny taki egzemplarz na świecie, to zabytkowy kabriolet Stoewer Greif Junior, który został wyprodukowany w szczecińskich zakładach Stoewera około 1938 roku. Wkrótce trafi do muzeum w Kamieniu Pomorskim (Zachodniopomorskie).

Właścicielem pojazdu jest mieszkaniec Kamienia Pomorskiego, specjalizujący się w renowacji zabytkowych aut.

Zanim ruszą prace nad tym egzemplarzem, Stoewera będzie można oglądać w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, gdzie zostało wypożyczone.

Na początku grudnia kabriolet Stoewer Greif Junior będzie pokazywany na wystawie w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej – powiedział dyrektor placówki Grzegorz Kurka.

Oprócz samego auta, pojawią się także informacje o tym konkretnym egzemplarzu i o samej fabryce Stoewera, która je wyprodukowała – dodał Kurka.

– „Auto jest w stu procentach oryginalne i jak na swój wiek jest w bardzo dobrej kondycji” – powiedział właściciel samochodu i kolekcjoner zabytkowych pojazdów Marek Adamczak.

– „Silnik się obraca, co graniczy niemal z cudem; gdyby podłączyć akumulator prawdopodobnie odpaliłoby. Sama karoseria przetrwała także w bardzo dobrym stanie” – dodał Adamczak.

Właściciel planuje poddać kabriolet kompleksowej renowacji. Jak zapewnił, niebawem auto będzie wyglądało jakby właśnie wyszło z fabryki.

Przypomnijmy, że Stoewery to legendy przedwojennej motoryzacji. Szczecińska fabryka w XIX wieku produkowała maszyny do szycia i rowery.

Na początku XX-wieku ruszyła produkcja aut. Z taśm montażowych zjechało ponad 40 modeli Stoewerów.

Wśród nich Greif Junior, wytwarzany do początku II wojny światowej.

Po wojnie, na bazie zniszczonej w nalotach fabryki, powstały zakłady Polmo, produkujące motocykle, w tym słynnego junaka.

Modeli Greif Junior powstało około 4 tysięcy. Zachowało się zaledwie kilka egzemplarzy.

Auto, które wystawi muzeum z Kamienia Pomorskiego, choć mocno zniszczone jest niemal kompletne. To jedyny tak zachowany model Stoewera na świecie. (PAP)

