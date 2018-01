Piątek wolny od pracy? A może tylko jego pół? Padają coraz bardziej idiotyczne propozycje

Co druga niedziela wolna – to propozycja Prawa i Sprawiedliwości, choć Solidarność domagała się wolnego w każdą niedzielę, a niektórzy z działaczy sami dorzuciliby do tego wolną sobotę. Jest jednak ktoś, kto chce iść w tym dalej i proponuje do tego wolne piątki.

Może nie dosłownie całe piątki, ale przynajmniej ich część. Marksistowska partia Razem domaga się, aby czas pracy w tygodniu skrócić z 40 do 35 godzin.

Przy 8-godzinnym trybie pracy, 40 godzin tygodniowo dawało równe 5 dni, w nowym rozwiązaniu będzie to albo 5 dni po 7 godzin pracy, albo po czterech dniach zostaną nam 3 godziny w pracy piątek.

Najwyższa pora byśmy pracowali mniej – rząd partia Razem! Wszystko przez to, że Polacy pracują najwięcej w Europie (średnio), a wcale najlepiej nie zarabiają. Prawdopodobnie więc, jeżeli będziemy pracować mniej – zarobimy lepiej.

Partia Razem jednak składa postulaty, jak zwykle zresztą, oderwane od rzeczywistości. Już dziś wiele osób pracuje ponad 40 godzin tygodniowo, bo chcą lepiej zarobić albo pozwalają im na to siły i czas.

Kwestia czasu pracy powinna być wyłącznie do ustalenia przez pracowników i pracodawców. To oni spotykają się pośrodku drogi, ustalając czas pracy i płacę za nią na takim poziomie, że zarówno pracownik jest skłonny pracować, jak i pracodawca chce mu powierzyć pracę do wykonania.

Polacy pracują dużo, a wypracowują znacznie więcej niż de facto otrzymują. Przy zarobkach rzędu 2500 złotych brutto, pracownik otrzymuje na rękę 1808 złotych, a pracodawca musi zapłacić za jego miejsce pracy 3015 złotych.

To oznacza, że w skali roku pracownik dostaje na rękę ponad 21 tysięcy złotych, a państwo zabiera prawie 15 tysięcy.